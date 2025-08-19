Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

Club Brugge staat voor een cruciale Champions League-play-off tegen Rangers. Westerlo-coach Charaï ziet kansen via de flanken en acht blauw-zwart favoriet.

Club Brugge reisde maandag naar Schotland. Dinsdagavond zullen de Bruggelingen het daar op nemen tegen Glasgow Rangers in de play-offs van de Champions League. Een enorm belangrijke wedstrijd dus, waar ook heel wat geld mee gemoeid gaat.

Blauw-zwart zal er dus alles aan doen om in de heenwedstrijd al een goed resultaat neer te zetten. Dan kan het alles afmaken op Jan Breydel, volgende week. Westerlo-coach Issame Charaï kwam alvast met tips voor Club.

"Centraal hebben ze met Souttar en Djiga twee jongens rondlopen die man op man heel sterk zijn, maar omdat de backs vaak naar binnen knijpen, ligt er in de omschakeling veel ruimte op de flanken en zijn ze bij balverlies heel kwetsbaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Tzolis en Forbs moeten profiteren van de ruimtes tegen Rangers

Daar kunnen bepaalde spelers van profiteren bij blauw-zwart. "Jongens zoals Tzolis en Forbs - zeker zoals die speelde tegen Salzburg - kunnen hen met hun snelheid op de flanken veel pijn doen. Het komt erop aan om op de juiste momenten druk te zetten, de bal te veroveren en om te schakelen."

Hij schat de kansen van Club toch hoger in dan die van Rangers. "Kunnen ze Ibrox Park zonder kleerscheuren verlaten, dan zie ik het ze in Brugge afmaken. Voor wie ik supporter? (lacht) Ik kan niet verliezen. Wint Rangers, dan heb ik in Glasgow veel gelukkige vrienden. Wint Club, dan is dat goed voor de Belgische coëfficiënt", besluit Charaï.