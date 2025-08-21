"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zal het donderdagavond opnemen tegen AEK Athene, maar doet dat zonder Jan-Carlo Simic. De Servische verdediger maakt geen deel uit van de groep... en zou nog steeds kunnen vertrekken bij de Brusselaars.

Wat is er aan de hand met Jan-Carlo Simic? Hij was één van de vaste krachten in de basis vorig seizoen, maar de Servische centrale verdediger miste dit seizoen de thuiswedstrijd tegen Häcken, de reis naar Sheriff Tiraspol en bleef onder meer op de bank op het veld van Cercle Brugge.

Het jeugdproduct van Stuttgart en AC Milan zit op dit moment met wat kwaaltjes. De 20-jarige Simic lijdt aan een lichte blessure aan de mediale knieband, maar dat is volgens onze collega's bij Het Nieuwsblad niet de enige reden.

Lees ook... Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Inderdaad, Jan-Carlo Simic was vorig seizoen zeer populair vanwege zijn passie, toewijding en verdedigend werk, maar zou zich nu niet meer onderscheiden tijdens de trainingen.

Anderlecht wil Jan-Carlo Simic verkopen

Besnik Hasi zou in de war zijn over zijn situatie, ondanks het als ideaal beschouwde profiel van de speler. Volgens het Nieuwsblad overweegt RSC Anderlecht daarom een grote verkoop van hun centrale verdediger.

Een "grote" verkoop, want het Brussels bestuur wil nog zo'n vijftien miljoen euro incasseren via uitgaande transfers. En Simic zou daar de belangrijkste bron van kunnen zijn. Er is momenteel nog geen bod, maar RSCA is van plan om hem te verkopen. Dit is trouwens de reden waarom hij vaak afwezig was sinds het begin van het seizoen: Anderlecht wil het risico op verergering van zijn blessure niet lopen.

Simic maakt dus geen deel uit van de selectie die donderdagavond AEK Athene zal treffen en het is niet onwaarschijnlijk dat hij zijn laatste wedstrijd voor RSCA al heeft gespeeld. Ook Moussa N'Diaye zal de wedstrijd missen.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Jan-Carlo Simic

Meer nieuws

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

18:40
1
Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
12
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

18:20
Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

18:20
Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

18:00
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

17:40
Lokeren neemt afscheid van overbodige international

Lokeren neemt afscheid van overbodige international

17:20
Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

17:00
OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

16:00
Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

07:20
15
KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

15:30
4
Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

14:40
5
Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Analyse

Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

15:00
1
Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

14:20
3
Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

14:00
1
Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

13:30
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

13:00
Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

13:10
2
AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

21:20
3
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
5
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
3
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
19
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
1
Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

10:50
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
2
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

09:50
7
Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

10:30
Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

19:20
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

20/08
1
📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers TIGERMANIA TIGERMANIA over Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge TIGERMANIA TIGERMANIA over Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken" Joris impe Joris impe over Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen" Boktor Boktor over "Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten TRIKKE TRIKKE over Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht Joris impe Joris impe over KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro Joris impe Joris impe over Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen cartman_96 cartman_96 over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved