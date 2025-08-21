"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

Anderlecht zal het donderdagavond opnemen tegen AEK Athene, maar doet dat zonder Jan-Carlo Simic. De Servische verdediger maakt geen deel uit van de groep... en zou nog steeds kunnen vertrekken bij de Brusselaars.

Wat is er aan de hand met Jan-Carlo Simic? Hij was één van de vaste krachten in de basis vorig seizoen, maar de Servische centrale verdediger miste dit seizoen de thuiswedstrijd tegen Häcken, de reis naar Sheriff Tiraspol en bleef onder meer op de bank op het veld van Cercle Brugge.

Het jeugdproduct van Stuttgart en AC Milan zit op dit moment met wat kwaaltjes. De 20-jarige Simic lijdt aan een lichte blessure aan de mediale knieband, maar dat is volgens onze collega's bij Het Nieuwsblad niet de enige reden.



Lees ook... Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Inderdaad, Jan-Carlo Simic was vorig seizoen zeer populair vanwege zijn passie, toewijding en verdedigend werk, maar zou zich nu niet meer onderscheiden tijdens de trainingen.

Anderlecht wil Jan-Carlo Simic verkopen

Besnik Hasi zou in de war zijn over zijn situatie, ondanks het als ideaal beschouwde profiel van de speler. Volgens het Nieuwsblad overweegt RSC Anderlecht daarom een grote verkoop van hun centrale verdediger.

Een "grote" verkoop, want het Brussels bestuur wil nog zo'n vijftien miljoen euro incasseren via uitgaande transfers. En Simic zou daar de belangrijkste bron van kunnen zijn. Er is momenteel nog geen bod, maar RSCA is van plan om hem te verkopen. Dit is trouwens de reden waarom hij vaak afwezig was sinds het begin van het seizoen: Anderlecht wil het risico op verergering van zijn blessure niet lopen.

Simic maakt dus geen deel uit van de selectie die donderdagavond AEK Athene zal treffen en het is niet onwaarschijnlijk dat hij zijn laatste wedstrijd voor RSCA al heeft gespeeld. Ook Moussa N'Diaye zal de wedstrijd missen.