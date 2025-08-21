Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Na het vertrek van Vetle Dragsnes versnelt Charleroi om zijn opvolger te vinden. Een ervaren verdediger, die in Frankrijk weinig speeltijd heeft gehad, staat op de radar van de Carolo's.

Door het vertrek van Vetle Dragsnes, die naar het Noorse Brann trok, moet Charleroi op zoek naar een nieuwe verdediger. De club is op zoek gegaan naar een vervanger voor de 31-jarige Noor, die terugkeert naar zijn thuisland.

Volgens Sudinfo zijn de Zebra's in gesprek met de Franse promovendus Paris FC voor Jules Gaudin. De 25-jarige linksback, die door de club naar de uitgang wordt geduwd, zou zijn carrière in België kunnen herlanceren.

Gaudin komt net terug van een uitleenbeurt van zes maanden aan Caen, waar hij de degradatie van de club naar de derde klasse niet kon voorkomen. Bij zijn terugkeer naar Parijs deze zomer nam hij deel aan de voorbereiding, maar maakt hij geen deel meer uit van de plannen van de coach.

Heel wat ervaring in de Ligue 2

Met meer dan 100 wedstrijden in de Ligue 2 op zijn naam, heeft de voormalige Guingamp-speler veel ervaring. Hij heeft nog een jaar contract en zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op 700.000 euro.

Gaudin zou kunnen voldoen aan het profiel dat Charleroi zoekt om Dragsnes te vervangen. Charleroi is komend weekend vrij in de Jupiler Pro League doordat hun partij tegen Racing Genk werd uitgesteld.