Dé hype? Ex-spelers van onder meer Gent, Club Brugge en Anderlecht soms tegen, maar ook met elkaar ... op padelveld

In voornamelijk Argentinië en Spanje is padel al tientallen jaren bijzonder hip en wordt het even vaak gespeeld als tennis. De laatste jaren zijn ze ook in België aan een ferme inhaalbeweging begonnen.

Tot voor de coronacrisis vanaf maart 2020 hadden meer dan 99% van de mensen in ons land misschien zelfs nog nooit van padel gehoord, maar sindsdien is de racketsport aan een enorme stap voorwaarts begonnen.

Dat is te zien aan de ledenlijsten - ondertussen komt het aantal padellers met meer dan 130.000 leden al in de buurt van de cijfers die het tennis kan voorleggen volgens de cijfers van Tennis en Padel Vlaanderen, de overkoepelende organisatie voor racketsporten in ons land.

En dat heeft ook zo zijn gevolgen naar het voetbal toe, want ook in het voetbalwereldje zijn er steeds meer voetballers en vooral ex-voetballers die zich wagen aan een spelletje padel. Daarbij zijn er ook mensen die goede resultaten weten neer te zetten.

Tom De Sutter is bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de Arenal-padelvelden en is op die manier zelfs gaan investeren in de sport. Maar hij is lang niet de enige die speelt op een betrekkelijk hoog niveau.

Koen Persoons bijvoorbeeld is ondertussen les gaan geven in enkele padelscholen in Oost-Vlaanderen, terwijl Yves Vanderhaeghe een maand geleden nog een toptoernooi won in de reeks P400. Dan ben je toch al drie reeksen gepasseerd.

Ook namen als Olivier Deschacht en Gunther Schepens zijn vaak te vinden op een padelveld, die laatste ook in Wetteren. En Renato Neto en Vadis Odjidja speelden ook ooit samen op een hoog niveau padel. Het spelletje wint dan ook aan populariteit.