Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

Arthur Vermeeren maakte vorig seizoen de overstap van Atlético Madrid naar RB Leipzig en staat nu aan de vooravond van zijn tweede jaar in de Bundesliga. De jonge middenvelder voelt zich steeds beter thuis in Duitsland en kijkt uit naar het nieuwe seizoen.

“Elke club is anders. Overal leer je andere dingen", vertelde hij aan HLN. “Dat is soms moeilijk uit te leggen, omdat je het eigenlijk pas voelt als je zelf op het veld staat. De ene competitie is tactischer, de andere fysieker.”

Volgens Vermeeren is de overstap vooral een kans om zijn spel te verbreden. “In de ene competitie gaat het sneller dan in de andere. En op elke club zijn er andere gewoontes, andere soorten trainingen. Ik probeer overal zoveel mogelijk op te pikken om een zo compleet mogelijke speler te worden", legde hij uit.

Voor het nieuwe seizoen heeft de 20-jarige middenvelder wel duidelijke ambities, al blijft hij voorzichtig met grote uitspraken. “Mijn eerste doel is altijd om als ploeg en als speler zo goed mogelijk te presteren. En natuurlijk wil ik zoveel mogelijk minuten maken en stappen blijven zetten. Ik ben nog zo jong en moet nog op veel vlakken verbeteren. Te specifiek wil ik mijn doelen daarom niet maken. Ik wil er gewoon het maximale uithalen.”

Hoop om naar het WK te gaan

Ook met het oog op het WK, dat aan het einde van dit seizoen gepland staat, blijft Vermeeren ambitieus. “Volgens mij droomt elke speler van het WK", gaf hij toe. “En natuurlijk ga ik er alles aan doen om erbij te zijn. Maar te hard probeer ik daar niet op te focussen, want uiteindelijk heb ik het niet helemaal zelf in handen. Ik kan een selectie alleen afdwingen door goed te spelen.”

Een eerste gesprek met bondscoach Rudi Garcia heeft nog niet plaatsgevonden. “Nee, ik heb de coach nog niet gehoord", gaf Vermeeren eerlijk toe. “Maar als ik er alles aan heb gedaan en een goed seizoen draai, hoop ik uiteraard dat ik er straks bij ben.”