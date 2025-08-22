Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Vermeeren maakte vorig seizoen de overstap van Atlético Madrid naar RB Leipzig en staat nu aan de vooravond van zijn tweede jaar in de Bundesliga. De jonge middenvelder voelt zich steeds beter thuis in Duitsland en kijkt uit naar het nieuwe seizoen.

“Elke club is anders. Overal leer je andere dingen", vertelde hij aan HLN. “Dat is soms moeilijk uit te leggen, omdat je het eigenlijk pas voelt als je zelf op het veld staat. De ene competitie is tactischer, de andere fysieker.”

Volgens Vermeeren is de overstap vooral een kans om zijn spel te verbreden. “In de ene competitie gaat het sneller dan in de andere. En op elke club zijn er andere gewoontes, andere soorten trainingen. Ik probeer overal zoveel mogelijk op te pikken om een zo compleet mogelijke speler te worden", legde hij uit.

Voor het nieuwe seizoen heeft de 20-jarige middenvelder wel duidelijke ambities, al blijft hij voorzichtig met grote uitspraken. “Mijn eerste doel is altijd om als ploeg en als speler zo goed mogelijk te presteren. En natuurlijk wil ik zoveel mogelijk minuten maken en stappen blijven zetten. Ik ben nog zo jong en moet nog op veel vlakken verbeteren. Te specifiek wil ik mijn doelen daarom niet maken. Ik wil er gewoon het maximale uithalen.”

Hoop om naar het WK te gaan

Ook met het oog op het WK, dat aan het einde van dit seizoen gepland staat, blijft Vermeeren ambitieus. “Volgens mij droomt elke speler van het WK", gaf hij toe. “En natuurlijk ga ik er alles aan doen om erbij te zijn. Maar te hard probeer ik daar niet op te focussen, want uiteindelijk heb ik het niet helemaal zelf in handen. Ik kan een selectie alleen afdwingen door goed te spelen.”

Een eerste gesprek met bondscoach Rudi Garcia heeft nog niet plaatsgevonden. “Nee, ik heb de coach nog niet gehoord", gaf Vermeeren eerlijk toe. “Maar als ik er alles aan heb gedaan en een goed seizoen draai, hoop ik uiteraard dat ik er straks bij ben.” 

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Bayern München
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

14:30
Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

15:00
Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

12:00
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Balde - Šutalo - Furo - Kandouss

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Balde - Šutalo - Furo - Kandouss

14:00
16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

12:20
6
Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

13:45
JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

14:00
Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

13:30
1
Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

13:15
Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

12:40
OFFICIEEL: Antwerp heeft versterking beet en rondt komst van nieuwe aanvaller af

OFFICIEEL: Antwerp heeft versterking beet en rondt komst van nieuwe aanvaller af

07:20
3
Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

11:00
Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

11:20
25
Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

10:45
Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

09:45
Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

10:30
4
Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

10:00
Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

10:15
🎥Geniale beelden! Play Sports trakteert Kompany op (leeg) potje preparé om hem succes te wensen

🎥Geniale beelden! Play Sports trakteert Kompany op (leeg) potje preparé om hem succes te wensen

23:00
1
Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

09:00
1
📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

09:15
Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie

Patrik Hrosovsky schittert in Polen: dit heeft Genk-middenvelder te zeggen na glansprestatie

09:30
4
En dat net voor de seizoensstart: vreselijk nieuws voor Olivier Deman

En dat net voor de seizoensstart: vreselijk nieuws voor Olivier Deman

08:40
1
Lech Poznan-coach komt met simpele uitleg na vernedering tegen Racing Genk: "Anders kon het 1-10 worden"

Lech Poznan-coach komt met simpele uitleg na vernedering tegen Racing Genk: "Anders kon het 1-10 worden"

08:20
4
Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

08:00
10
KRC Genk-coach Thorsten Fink was de kritiek beu: "Mijn ploeg kwam met een keihard antwoord"

KRC Genk-coach Thorsten Fink was de kritiek beu: "Mijn ploeg kwam met een keihard antwoord"

07:40
1
"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

06:30
1
Bertaccini spreekt over Engelse interesse én doet uitspraak die hem héél populair zal maken bij de fans van Anderlecht

Bertaccini spreekt over Engelse interesse én doet uitspraak die hem héél populair zal maken bij de fans van Anderlecht

07:00
Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op Reactie

Een wereldgoal als afscheid van Dolberg? Spits geeft er een heel duidelijk antwoord op

06:00
1
Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'" Reactie

Besnik Hasi hangt tussen ontgoocheling en trots: "Ik heb geen spijt van mijn 'stunt-uitspraak'"

23:15
Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers

05:00
11
KRC Genk heeft Europese schaapjes nu al op het droge na masterclass in 45 minuten

KRC Genk heeft Europese schaapjes nu al op het droge na masterclass in 45 minuten

22:25
Steven Defour verrast met openlijke sollicitatie bij ex-club: "Met Standard voor de titel spelen"

Steven Defour verrast met openlijke sollicitatie bij ex-club: "Met Standard voor de titel spelen"

21:40
1
Ruud Vormer gelooft héél hard in Forbs: "Kritiek uit Nederland? In België is het veel relaxter"

Ruud Vormer gelooft héél hard in Forbs: "Kritiek uit Nederland? In België is het veel relaxter"

22:30
Ontgoocheling zal groot zijn: sterk Anderlecht domineert hele match, maar trekt slechts met gelijkspel naar Athene

Ontgoocheling zal groot zijn: sterk Anderlecht domineert hele match, maar trekt slechts met gelijkspel naar Athene

21:55
📷 Manchester United-fan gaat niét naar kapper tot zijn club vijf keer op rij wint en... dat duurt nu al 317 (!) dagen

📷 Manchester United-fan gaat niét naar kapper tot zijn club vijf keer op rij wint en... dat duurt nu al 317 (!) dagen

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord" Swakke25 Swakke25 over Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven Jimmmmm Jimmmmm over 16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen filip hendrix filip hendrix over 'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer' filip hendrix filip hendrix over Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp) Andreas2962 Andreas2962 over Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap kliersesk kliersesk over Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen franchi franchi over Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers franchi franchi over "Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten Stigo12 Stigo12 over Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved