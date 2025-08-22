📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

De Spaanse eersteklasser Real Betis heeft een akkoord bereikt met Cercle Brugge over de definitieve overgang van Nazinho. De transfer zou een waarde hebben van zes miljoen euro, exclusief bonussen en doorverkoopclausules.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft Real Betis een overeenkomst gesloten met Cercle Brugge voor de komst van Nazinho. Romano meldde op 22 augustus via zijn officiële kanaal op X dat de deal rond is.

Doorverkoopclausule

De transfer omvat een vaste som van 6 miljoen euro, aangevuld met variabele bonussen en een doorverkooppercentage in het voordeel van Cercle Brugge. Daarmee verzekert de Vereniging zich van toekomstige inkomsten indien Nazinho later opnieuw wordt verkocht.

De Portugese verdediger, die eerder uitkwam voor Sporting CP, maakte indruk in de Jupiler Pro League en groeide bij Cercle Brugge uit tot een vaste waarde. Zijn fysieke kwaliteiten en tactisch inzicht maken hem een interessante aanwinst voor het Spaanse team.

Voor Real Betis betekent de komst van Nazinho een gerichte versterking op een positie waar de club de afgelopen seizoenen wisselvalligheid kende. De Andalusische ploeg mikt op stabiliteit en diepgang in de defensie, met het oog op nationale en Europese ambities.

Financieel voordeel

Cercle Brugge ziet met deze transfer een belangrijke speler vertrekken, maar kan rekenen op een aanzienlijke financiële injectie. De club heeft de laatste jaren ingezet op talentontwikkeling en scouting en deze deal bevestigt het rendement van die strategie.