Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge heeft zijn vertrouwen in Lynnt Audoor nogmaals bevestigd. De 21-jarige defensieve middenvelder, die alle jeugdreeksen bij Blauw-Zwart doorliep, verlengde zijn contract tot 2029.

Audoor maakte in 2020 zijn profdebuut bij Club NXT in de Challenger Pro League. Sindsdien speelde hij 44 wedstrijden in die competitie, waaronder vorig seizoen 20 wedstrijden waarin hij zeven goals en drie assists verzamelde.

In het seizoen 2022/2023 kreeg hij onder coach Carl Hoefkens zijn eerste speelminuten bij het eerste elftal van Club Brugge. Daarna volgde een uitleenbeurt aan KV Kortrijk, waar hij eveneens ervaring opdeed in de Jupiler Pro League.

Kansen bij A-ploeg

Vorig seizoen kwam Audoor opnieuw uit voor Club NXT. Dit seizoen maakt hij de overstap naar de A-kern van Club Brugge en krijgt hij de kans zich verder te bewijzen in het eerste elftal.

Naast zijn nationale ervaring heeft de jonge middenvelder ook al zijn opwachting gemaakt in de UEFA Champions League en UEFA Youth League, wat zijn internationale ervaring versterkt.

Met de contractverlenging tot 2029 toont Club Brugge dat het volop rekent op Audoor als onderdeel van de toekomst. De middenvelder krijgt nu de kans om zich te ontwikkelen tot een vaste waarde binnen de kern van blauw-zwart.