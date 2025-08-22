Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voormalig topvoetballer Paul Van Himst uit zijn bezorgdheid over de huidige manier waarop Belgisch voetbal wordt aangeboden via streamingdienst DAZN. Hij stelt dat de digitale omslag voor veel oudere kijkers problematisch is.

Paul Van Himst, boegbeeld van het Belgische voetbal, heeft in een interview met Het Laatste Nieuws zijn frustratie geuit over de beperkte toegankelijkheid van livewedstrijden sinds de overstap van de Jupiler Pro League naar DAZN.

App installeren

“Ik ga moeten bekijken of ik het kan regelen om opnieuw naar de uitmatchen van Anderlecht of andere matchen van de competitie te kunnen kijken op mijn tv,” verklaarde Van Himst. Hij gaf aan afhankelijk te zijn van zijn kleinkinderen om de nodige digitale stappen te zetten.

Lees ook... Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

De voormalige Rode Duivel benadrukte dat hij zelf niet in staat is om applicaties te installeren op zijn toestel. “Dat heeft met mijn leeftijd te maken. Ik ben daar te oud voor geworden,” aldus Van Himst.

In de steek gelaten

Van Himst kaartte ook het verdwijnen van samenvattingsprogramma’s op televisie aan. Volgens Van Himst is het voor veel van zijn leeftijdsgenoten bijzonder moeilijk om de juiste stappen te zetten om nog naar voetbal te kunnen kijken. “Je moet al een halve technieker zijn om te weten hoe je het moet aanpakken,” stelde hij.

Tot slot uitte Van Himst zijn teleurstelling over het feit dat Telenet en Proximus geen Belgische voetbalwedstrijden meer uitzenden. “Ik voel me een beetje in de steek gelaten,” zei hij. “Het zou beter geregeld moeten worden zodat iedereen die wil het voetbal toch nog kan volgen.”

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Paul van Himst

Meer nieuws

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

15:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

18:30
1
Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

Echt goed verloopt het niet: zo gaat het met de Belgische UEFA-coëfficiënt

08:00
11
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
1
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan Interview

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

19:00
3
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

17:20
2
Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

10:30
7
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen Interview

Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

15:15
📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

21:20
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
2
Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

20:40
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
2
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

20:00
5
Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
3
📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

19:20
6
Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

17:40
Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

13:15
Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

09:45
'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

19:40
Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

14:30
11
Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel" Reactie

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

16:15
Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

13:45
2
Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

13:30
3
Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

09:00
1
Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

18:00
Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

15:00
3
Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

12:00
11
JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

14:00
"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

06:30
2
Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder' Johnnie Walker Johnnie Walker over Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers petedonk petedonk over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN Deneddy1976 Deneddy1976 over 📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd) Don Doumbia Don Doumbia over Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord" Don Doumbia Don Doumbia over 16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? Nelvafrel Nelvafrel over Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht trivece trivece over Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken" Pegel Pegel over 'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved