Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Voormalig topvoetballer Paul Van Himst uit zijn bezorgdheid over de huidige manier waarop Belgisch voetbal wordt aangeboden via streamingdienst DAZN. Hij stelt dat de digitale omslag voor veel oudere kijkers problematisch is.

Paul Van Himst, boegbeeld van het Belgische voetbal, heeft in een interview met Het Laatste Nieuws zijn frustratie geuit over de beperkte toegankelijkheid van livewedstrijden sinds de overstap van de Jupiler Pro League naar DAZN.

“Ik ga moeten bekijken of ik het kan regelen om opnieuw naar de uitmatchen van Anderlecht of andere matchen van de competitie te kunnen kijken op mijn tv,” verklaarde Van Himst. Hij gaf aan afhankelijk te zijn van zijn kleinkinderen om de nodige digitale stappen te zetten.



De voormalige Rode Duivel benadrukte dat hij zelf niet in staat is om applicaties te installeren op zijn toestel. “Dat heeft met mijn leeftijd te maken. Ik ben daar te oud voor geworden,” aldus Van Himst.

In de steek gelaten

Van Himst kaartte ook het verdwijnen van samenvattingsprogramma’s op televisie aan. Volgens Van Himst is het voor veel van zijn leeftijdsgenoten bijzonder moeilijk om de juiste stappen te zetten om nog naar voetbal te kunnen kijken. “Je moet al een halve technieker zijn om te weten hoe je het moet aanpakken,” stelde hij.

Tot slot uitte Van Himst zijn teleurstelling over het feit dat Telenet en Proximus geen Belgische voetbalwedstrijden meer uitzenden. “Ik voel me een beetje in de steek gelaten,” zei hij. “Het zou beter geregeld moeten worden zodat iedereen die wil het voetbal toch nog kan volgen.”