Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

KV Kortrijk is met een zes op zes goed aan het seizoen begonnen. Aan De Kerels om op dat elan door te gaan de komende wedstrijden. Enkele van de aanwinsten zijn alvst zeer blij met hun nieuwe team, zoveel is duidelijk.

Tweelingbroers Lenn en Liam De Smet kwamen deze zomer over van Club Brugge naar KV Kortrijk. En zo blijven ze actief in de Challenger Pro League, maar kunnen ze nu wel met een ambitieuze club proberen promoveren naar de Jupiler Pro League.

Keuze voor Kortrijk nog niet beklaagd

Met een 6 op 6 zijn ze goed aan het seizoen begonnen, dit weekend wacht met Olympic Charleroi een nieuwe opdracht. En De Kerels weten dat er geen makkelijke matchen zijn in de Challenger Pro League, ook niet tegen het team dat uit de amateurreeksen komt.

Lenn De Smet beklaagt zich de overstap naar het Guldensporenstadion in ieder geval nog lang niet: "Ze wilden ons contract verlengen in Brugge, maar minuten maken voor de hoofdmacht van Club Brugge zat er niet in."

Naar de Jupiler Pro League promoveren met Kortrijk?

En dus was het volgens De Smet tijd om een keuze te maken en de stap te maken - een keuze waar ze dus nog steeds blij mee zijn. "Hier leeft het meer en moet je elke wedstrijd winnen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"NXT is een belofteploeg, hoe je het ook draait of keert. Natuurlijk verliezen ze daar ook niet graag, maar een ramp was het allesbehalve. Kortrijk speelt voor de prijzen en dat spreekt me enorm aan. Het zou mooi zijn om met deze kern naar 1A te gaan."