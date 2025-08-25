Patro Eisden Maasmechelen blijft maar gaan: Tweedeklasser haalt nieuwe middenvelder in huis

Patro Eisden Maasmechelen is met zes op negen behoorlijk aan het seizoen gestart. Toch blijven ze zich roeren op de transfermarkt. De Limburgers kondigden op maandag de komst van Mohammed Alrashdi aan.

Op vrijdag wist Patro Eisden Maasmechelen de punten thuis te houden in het duel met Club NXT. Patro staat nu gedeeld derde in de Challenger Pro League, samen met RFC Liège.

Ondanks de prima start blijven de Limburgers actief op de transfermarkt. Het kondigde al een resem nieuwe spelers aan en ook op maandag is dat het geval. Mohammed Alrashdi komt de gelederen versterken. Dat heeft de club aangekondigd via de officiële kanalen.



Lees ook... Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"

Versterking voor het middenveld

Alrashdi is een centrale middenvelder uit Saudi-Arabië. Hij komt over van Panserraikos, een club uit de Griekse eerste klasse. Daar kwam hij vorig seizoen acht keer in actie. Op de openingsspeeldag afgelopen weekend kwam hij niet in actie. Panserraikos verloor met 2-0 van AEK Athene, de opponent van Anderlecht komende donderdag in de Playoffs voor de Conference League.

Patro kon wel de nodige versterking gebruiken voor op het middenveld. Stef Peeters is natuurlijk incontournable. Maar zijn partner tijdens de eerste drie wedstrijden, Mohammed Carrim, werd pas vlak voor de competitiestart aangetrokken.

Afgelopen weekend viel ervaren krijger Denys Prychynenko in op het middenveld. Met Alrashdi is er nu een extra wisselmogelijkheid voor Stijn Stijnen. Patro trekt komende vrijdag naar RFC Liège en hoopt een derde zege van het seizoen te behalen.