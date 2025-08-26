Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Het lijkt er steeds meer op dat de Belgische voetbalfans geen oplossing meer moeten verwachten in de discussie tussen DAZN en de grote telecomoperatoren Telenet, Proximus, Orange en Voo. Tot op heden is er nog altijd geen overeenkomst gevonden.

De fans die gewend waren hun favoriete ploegen via de klassieke kanalen te volgen, blijven intussen op hun honger zitten. De onderhandelingen liepen al in de zomer helemaal vast.

Nog geen overeenkomst gevonden

De voorbije weken was er opnieuw contact, maar tot een overeenkomst zijn ze nog niet gekomen onderling. En dus is de vraag stilaan: komt er nog wel een overeenkomst voor dit seizoen?

Ook in 90 Minutes ging het vol over de hele zaak. En daar zijn de analisten het er ook over eens dat het stilaan moeilijk wordt, al zien ze nog een periode waarin het misschien wél nog zou kunnen veranderen.

De eerste interlandbreak als absolute deadline?

"Ik vraag het met af of ze er nog uit gaan geraken", vroeg Tuur Dierckx zich luidop af. Een gevoel dat ook leefde bij Gilles De Coster. Waarop Filip Joos het woord nam in de podcast.

"Ik zie nog één datum waarop het zou kunnen keren en dat is de eerste interlandbreak. Als we daar voorbij zijn, dan is het voorbij en dan is het een jaar zoals het nu ondertussen is."