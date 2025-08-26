Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het lijkt er steeds meer op dat de Belgische voetbalfans geen oplossing meer moeten verwachten in de discussie tussen DAZN en de grote telecomoperatoren Telenet, Proximus, Orange en Voo. Tot op heden is er nog altijd geen overeenkomst gevonden.

De fans die gewend waren hun favoriete ploegen via de klassieke kanalen te volgen, blijven intussen op hun honger zitten. De onderhandelingen liepen al in de zomer helemaal vast.

Nog geen overeenkomst gevonden

De voorbije weken was er opnieuw contact, maar tot een overeenkomst zijn ze nog niet gekomen onderling. En dus is de vraag stilaan: komt er nog wel een overeenkomst voor dit seizoen?

Ook in 90 Minutes ging het vol over de hele zaak. En daar zijn de analisten het er ook over eens dat het stilaan moeilijk wordt, al zien ze nog een periode waarin het misschien wél nog zou kunnen veranderen.

De eerste interlandbreak als absolute deadline?

"Ik vraag het met af of ze er nog uit gaan geraken", vroeg Tuur Dierckx zich luidop af. Een gevoel dat ook leefde bij Gilles De Coster. Waarop Filip Joos het woord nam in de podcast.

"Ik zie nog één datum waarop het zou kunnen keren en dat is de eerste interlandbreak. Als we daar voorbij zijn, dan is het voorbij en dan is het een jaar zoals het nu ondertussen is."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

19:30
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
1
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20
Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

18:00
Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
14
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

16:30
1
KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer Opinie

KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer

15:15
KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

16:00
De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

15:45
12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

15:30
Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

15:00
Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

14:00
1
"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

14:20
Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

13:30
Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

12:30
1
Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

13:00
14
Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

12:40
Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

11:30
66
In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

12:00
Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

12:20
3
Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

11:15
Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

10:30
3
Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

11:00
2
Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

10:00
📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

09:30
Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

09:00
10
Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

08:40
29
Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

08:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille dbr1609 dbr1609 over Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..." Lucky Nilis Lucky Nilis over Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen Eldonte Eldonte over Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club' -URKO -URKO over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil rinus michels rinus michels over Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen rinus michels rinus michels over Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved