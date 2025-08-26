Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Club Brugge zal Rangers verwelkomen voor de terugwedstrijd van de Champions League play-off. Nicky Hayen weet het: de kwalificatie is dichtbij. En Club Brugge zou het volgens hem ook verdienen, zoveel is duidelijk.

Club Brugge heeft een grote slag geslagen door met 1-3 te winnen op het veld van Rangers in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Een succes dat het Venetië van het Noorden in een ideale positie plaatst om de League Phase te bereiken.

De Bruggelingen lieten geen ruimte voor twijfel. Drie doelpunten in de eerste helft, meedogenloze efficiëntie en een rustige beheersing na de pauze. De missie was volbracht voor de terugkeer naar de kleedkamer.

Toch oppassen volgens Nicky Hayen

Op de persconferentie wilde Nicky Hayen niet te vroeg victorie kraaien, maar is wel formeel: "Club Brugge heeft zijn plaats in de Champions League. We hebben die plaats verdiend in de afgelopen jaren dankzij onze prestaties. We hebben een voorsprong van twee doelpunten, maar je hebt ook de vorige wedstrijd thuis gezien tegen RB Salzburg, waar we met 0-2 achter stonden. We moeten gefocust blijven."

De Brugse coach benadrukt het belang van de mentaliteit. "Het gaat er niet alleen om onze voorsprong te verdedigen. We moeten spelen met concentratie en intelligentie en onze kwaliteiten naar voren brengen. Ons doel morgen is om ons te kwalificeren. We zijn altijd klaar om elke tactische aanpak aan te gaan."

Opletten van de aanvalsdrang van Rangers

"Morgen verwacht ik dat ze niets te verliezen hebben. Zoals in de tweede helft tegen ons, toen ze alles gaven om te scoren. Daar moeten we voor oppassen. We moeten spelen alsof de score altijd 0-0 is", besloot de coach.

Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (27/08).

