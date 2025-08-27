Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Donderdag vindt de loting plaats voor de League Phase van de Champions League. Union Saint-Gilloise maakt zich op voor zijn allereerste avontuur in het kampioenenbal, terwijl Club Brugge nog moet bevestigen dat het zich als tweede Belgische club plaatst.

De loting vindt plaats tussen 18 en 19 uur in Monaco. In totaal nemen 36 clubs deel, die na de League Phase acht wedstrijden zullen spelen. De beste 24 ploegen stromen vervolgens door naar de knock-outs, waarbij de top acht rechtstreeks doorstoot en de nummers 9 tot 24 via een tussenronde.

De 36 deelnemende clubs zijn verdeeld in vier potten van negen teams, gebaseerd op de UEFA-coëfficiënten vanaf het seizoen 2020/2021 tot en met 2024/2025. Dankzij sterke Europese prestaties van de afgelopen jaren mag Club Brugge, mits het niet struikelt tegen Rangers, in pot 2 uitkomen.



Niet tegen Union

Tijdens de loting speelt elke ploeg tegen twee clubs uit elke pot: één thuis en één uit. Union zal sowieso twee ploegen uit pot 4 treffen, terwijl Club Brugge twee ploegen uit pot 2 onder ogen krijgt. De UEFA-supercomputer berekent automatisch welke combinaties mogelijk zijn, rekening houdend met de strikte regels.

Clubs uit hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar uitgeloot worden. Een onderonsje tussen Union en Club Brugge zit er dus niet in. Ook mag geen team meer dan twee clubs uit hetzelfde land treffen, wat de loting extra complex maakt.

Geef uw mening maar: wie zou u straks graag treffen?

Pot 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona

Pot 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

Pot 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiakos, Slavia Praag, Bodø/Glimt, Olympique Marseille

Pot 4: FC Kopenhagen, AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos FC, Kairat Almaty