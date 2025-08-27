Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren
Razvan Marin is Olivier Renard niet vergeten, die hem destijds nog naar Standard haalde. Donderdagavond zal de middenvelder wel geen cadeautjes uitdelen aan Anderlecht.

De voormalige middenvelder van Standard, Razvan Marin, zal donderdag op het veld staan met AEK Athene om het Europese lot van RSC Anderlecht te beslissen, in een wedstrijd die belooft vol spanning te zitten na het gelijkspel in de heenwedstrijd.

Deze zomer aangekomen in Griekenland vanuit Cagliari, is Razvan Marin al een belangrijke speler in de selectie van AEK. Hij werd ontdekt door Olivier Renard, de huidige sportief directeur van paars-wit, toen hij nog bij Standard werkte in januari 2017.

Razvan Marin is Olivier Renard en Standard niet vergeten

In een interview met IPM, sprak Razvan Marin over de persoon die hem voor bijna vijf miljoen euro bij FC Viitorul Constanța liet wegkapen, voordat hij hem twee en een half jaar later voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Ajax.

"Hij was belangrijk in mijn carrière, ik ben hem dankbaar. Hij bracht me naar het grote Europese voetbal, maar we zullen donderdagavond concurrenten zijn. Ik wil doorgaan in Europa. Het is een beetje vreemd dat hij nu bij Anderlecht werkt en niet meer bij Standard, maar dat is voetbal."

"Ik ben de wedstrijden met Standard niet vergeten. De derby's tegen Anderlecht werden gespeeld in een geweldige sfeer. Ik wil Anderlecht verslaan om me te kwalificeren, maar niet speciaal omdat het Anderlecht is."

Destijds door Standard en Olivier Renard aangetrokken om het vertrek van Adrien Trebel naar... Anderlecht op te vangen, beleeft de Roemeen een opleving na moeilijke periodes bij Ajax en in Italië. Een Europese kwalificatie zou dit gevoel alleen maar versterken.

"Als ons twee maanden geleden was verteld dat we een uitwedstrijd zouden spelen om ons te kwalificeren voor een Europees toernooi, hadden we getekend. Anderlecht zal ons geen cadeaus geven terwijl wij te veel hebben weggegeven in de heenwedstrijd. We moeten ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt", besloot hij.

