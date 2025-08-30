Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

Terwijl de transfer van Lammens eerstdaags in orde zou moeten gaan komen, kan er aan inkomende zijde snel nog wat extra versterking verwacht worden. Er is opnieuw wat budget vrijgekomen namelijk.

Royal Antwerp FC staat voor drukke transferdagen. De club zal nog enkele spelers verkopen, maar haalt ook nieuwe spelers binnen. Volgens L'Équipe is Mahamadou Diawara de volgende die naar de Bosuil komt.

Inkomende deal voor Antwerp op komst?

Terwijl de deal met doelman Lammens in een afrondende fase zit - er wordt zo'n 25 miljoen euro gevraagd of verwacht voor de nummer 1 van Antwerp - wordt er werk gemaakt van andere deals.

Ook aan inkomende zijde blijft het dus niet stil voor Antwerp. De Great Old staat dicht bij Mahamadou Diawara (20) van Olympique Lyon.

Half miljoen euro huurprijs

De Malinees- Franse middenvelder is groot, stevig en linksvoetig (1m87) en zou op huurbasis overkomen, met aankoopoptie weliswaar al zou die optie vrij duur worden opgenoemn in het contract.

Volgens L'Équipe betaalt Antwerp 500.000 euro om hem te huren. De koopoptie zou 3,5 miljoen bedragen. Diawara, een jeugdproduct van PSG, speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Le Havre. Dit seizoen had hij geen uitzicht op speelminuten bij Lyon en drong een oplossing zich op. Daar zou hij volgens Belgische bronnen willen van profiteren.