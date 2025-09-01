Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

KRC Genk was op weg om op de laatste dag van de transfermercato nog een paar keer flink uit te halen. Een van de deals gaat nu echter in laatste instantie toch nog niet door. Een domper, met wisselende meningen bovendien.

Hyeong-Gyu Oh gaat dan toch niet naar Stuttgart. De deal leek zondagavond nog in orde te komen, maar op maandag is de deal plots afgesprongen.

Probleem met medische tests?

In Duitsland klinkt het dat Oh niet door de medische tests zou zijn geraakt. Daardoor wilden ze bij de Duitsers nieuwe voorwaarden afspreken in de transferdeal, weet Het Laatste Nieuws.



Lees ook... KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

Genk wilde daar dan weer niet op ingaan. De Limburgers hebben inmiddels in een persbericht laten weten hoe zij in de zaak staan. Volgens hen is Oh wel degelijk fit en gaat het over andere modaliteiten.

Deal vastgelopen op geschil in visie volgens Genk

“Ondanks een eerder principieel akkoord tussen beide clubs, is de deal alsnog vastgelopen op een geschil in visie over de concrete transfervoorwaarden. In de praktijk betekent het afspringen van deze deal dat Oh terugkeert naar Genk en zich opnieuw bij de kern van coach Fink voegt.”

“Door deze omwenteling eindigen we de mercato in de situatie die we in het begin van de transferperiode voor ogen hadden. De recordtransfer van Tolu en de komst van Jusef Erabi zorgen ervoor dat KRC Genk zowel sportief als financieel versterkt uit deze transferperiode komt.”