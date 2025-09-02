Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

Het was zeer droef nieuws na de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC in maart 2024. Een cafébaas werd toen de keel overgesneden na een ruzie, maar overleefde gelukkig wel de zaak. Nu is het proces tegen de verdachten in de zaak begonnen.

De uitbater van café De Vlaskapel in Kortrijk lag een tijdje op intensieve zorgen nadat hij in maart 2024 na het duel tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC de keel werd overgesneden met een gebroken bierflesje.

Wat zich die zaterdagavond had afgespeeld na de match tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC krijgt nu een juridisch staartje. In februari werden de drie belagers van de uitbater naar de rechtbank doorverwezen, nu is het proces tegen hen begonnen.

Uitbater Jurgen Vankeersbilck besliste na het voorval om te stoppen met zijn café en gaf in februari aan het mentaal nog moeilijk te hebben.

Vriendin buiten vervolging gesteld

Jurgen V., Jens L. en Yens S werden alledrie verwezen naar de rechtbank. Het proces is vandaag van start gegaan, weet Het Laatste Nieuws.

De vriendin van Jens L. – die het trio naar café De Vlaskapel voerde – werd ook opgepakt, maar zal zich niet voor de rechter moeten verantwoorden. Zij is buiten vervolging gesteld, weet de krant nog te melden. Een uitspraak wordt snel verwacht.