10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aleksandar Mitrovic heeft een nieuwe uitdaging gevonden in zijn carrière. De 30-jarige Servische spits verlaat Al-Hilal na twee seizoenen en zet zijn loopbaan voort in Qatar bij Al-Rayyan. Dat nieuws werd bevestigd door transferspecialist Fabrizio Romano.

De timing van de overstap is niet toevallig. Al-Hilal haalde deze zomer met Darwin Núñez een nieuwe blikvanger voor de aanval, waardoor Mitrovic op zoek ging naar speelminuten elders. Hij kreeg zijn zin en verlaat de Saudische topclub via de voordeur.

De Serviër kende in Riyad nochtans indrukwekkende cijfers. Sinds zijn komst van Fulham in 2023 scoorde hij 68 keer en leverde hij 15 assists af in 79 wedstrijden. Daarmee hielp hij Al-Hilal aan vier prijzen, waaronder het landskampioenschap. Hij is de zesde topschutter in de clubgeschiedenis en de enige Europeaan die in de buurt komt van recordhouder Bafétimbi Gomis.

Hallucinant loon

Toch verliep zijn tweede seizoen moeilijker. Blessures speelden hem parten en hij moest het WK voor clubs in de Verenigde Staten aan zich voorbij laten gaan. Dat gaf mee de doorslag om de deur open te zetten voor een transfer.

Dat er interesse was, hoeft niet te verbazen. AC Milan, AS Roma en enkele Premier League-clubs informeerden, maar geen van hen beet door. Uiteindelijk haalde Al-Rayyan de Servische international binnen. De club eindigde vorig jaar vijfde in de Qatar Stars League en begon dit seizoen degelijk met zes punten uit drie duels.

Volgens journalist Santi Aouna zal Mitrovic in Qatar een riant contract tekenen ter waarde van 10 miljoen dollar per jaar. Voor Al-Rayyan moet hij de spits zijn die de club dichter bij de top brengt. Voor Mitrovic zelf betekent het opnieuw een avontuur in het Midden-Oosten, maar dit keer met iets minder druk dan bij de Saudische grootmacht.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Servië
Aleksandar Mitrovic

Meer nieuws

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
2
Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

10:30
7
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
1
Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

11:00
Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

08:40
13
Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

11:20
Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

09:46
9
Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

08:20
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

08:00
Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

08:00
11
Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

09:30
1
Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

07:40
10
Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

07:20
2
"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

06:30
2
Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

07:00
4
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
23
Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
9
Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

22:30
4
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
13
Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

21:00
19
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
1
De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

20:40
4
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
2
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
4
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
10
Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

18:20
2
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
10
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
2
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" Zandberg Zandberg over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm" YoniVL YoniVL over Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar" Olympia86 Olympia86 over Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem Supremepony Supremepony over Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis cartman_96 cartman_96 over Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn" pief pief over Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved