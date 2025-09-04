10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

Aleksandar Mitrovic heeft een nieuwe uitdaging gevonden in zijn carrière. De 30-jarige Servische spits verlaat Al-Hilal na twee seizoenen en zet zijn loopbaan voort in Qatar bij Al-Rayyan. Dat nieuws werd bevestigd door transferspecialist Fabrizio Romano.

De timing van de overstap is niet toevallig. Al-Hilal haalde deze zomer met Darwin Núñez een nieuwe blikvanger voor de aanval, waardoor Mitrovic op zoek ging naar speelminuten elders. Hij kreeg zijn zin en verlaat de Saudische topclub via de voordeur.

De Serviër kende in Riyad nochtans indrukwekkende cijfers. Sinds zijn komst van Fulham in 2023 scoorde hij 68 keer en leverde hij 15 assists af in 79 wedstrijden. Daarmee hielp hij Al-Hilal aan vier prijzen, waaronder het landskampioenschap. Hij is de zesde topschutter in de clubgeschiedenis en de enige Europeaan die in de buurt komt van recordhouder Bafétimbi Gomis.

Hallucinant loon

Toch verliep zijn tweede seizoen moeilijker. Blessures speelden hem parten en hij moest het WK voor clubs in de Verenigde Staten aan zich voorbij laten gaan. Dat gaf mee de doorslag om de deur open te zetten voor een transfer.

Dat er interesse was, hoeft niet te verbazen. AC Milan, AS Roma en enkele Premier League-clubs informeerden, maar geen van hen beet door. Uiteindelijk haalde Al-Rayyan de Servische international binnen. De club eindigde vorig jaar vijfde in de Qatar Stars League en begon dit seizoen degelijk met zes punten uit drie duels.

Volgens journalist Santi Aouna zal Mitrovic in Qatar een riant contract tekenen ter waarde van 10 miljoen dollar per jaar. Voor Al-Rayyan moet hij de spits zijn die de club dichter bij de top brengt. Voor Mitrovic zelf betekent het opnieuw een avontuur in het Midden-Oosten, maar dit keer met iets minder druk dan bij de Saudische grootmacht.