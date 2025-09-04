Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Het draaiende aanvoerderschap is voorbij, Rudi Garcia heeft Youri Tielemans aangesteld als de permanente aanvoerder van de Rode Duivels. Een keuze die reacties uitlokt bij Philippe Albert.

Rudi Garcia heeft de knoop doorgehakt. Tijdens een persconferentie kondigde de bondscoach aan dat Youri Tielemans de definitieve aanvoerder zal worden van de Rode Duivels. Tijd voor een identificeerbare leider op lange termijn.

De middenvelder van Aston Villa zal deze rol vanaf donderdagavond op zich nemen in de derde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026 tegen Liechtenstein.

De beste keuze?

Op de RTBF reageerde Philippe Albert met een mix van verrassing en respect. "Youri is al jarenlang een van de steunpilaren van het team. Het is relatief verrassend als je er wat langer over nadenkt", legde hij uit.

De voormalige Rode Duivel voegde eraan toe: "Ik ga ervan uit dat de meest ervaren spelers van het team aanvoerder zouden moeten zijn. Het verbaast me dat Kevin De Bruyne dat niet is. Er is zeker overleg geweest en Youri zal geen slechte keuze zijn als aanvoerder."

Albert benadrukte de menselijke kwaliteiten van de speler. "Het is een zeer intelligente jongen, hij heeft altijd alles gegeven voor de Rode Duivels en heeft zelden iets te verwijten. De coach plaatst hem voor zijn verantwoordelijkheden wat betreft leiderschap, dat kan hem naar een hoger niveau tillen. Ik ben verrast, maar het kan een goede zaak zijn."

Volg Liechtenstein - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

