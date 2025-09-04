'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

KV Mechelen lijkt na het vertrek van Rob Schoofs snel een vervanger gevonden te hebben. De 20-jarige Mathis Servais van SK Beveren staat op het punt om naar Malinwa te trekken.

KV Mechelen maakt werk van zijn laatste transfers. Malinwa zag Rob Schoofs deze week nog verrassend vertrekken. Hij werd de vervanger van Charles Vanhoutte bij Union SG.

Dus ze moesten op zoek naar een nieuwe middenvelder bij KVM, en die lijken ze nu gevonden te hebben. Mathis Servais wordt namelijk een nieuwe speler van Mechelen. Eerder stond hij nog in de belangstelling bij Standard, al werd dat nooit serieus.

Het Nieuwsblad schrijft dat de club een akkoord heeft gevonden met SK Beveren over een transfer. De 20-jarige Belg zal op deze manier voor het eerst in 1A terechtkomen.

Mathis Servais ondergaat vrijdag zijn medische tests bij KV Mechelen

Hij genoot zijn opleiding bij Charleroi en Club Brugge, voor hij naar Beveren trok. In totaal speelde Servais 62 matchen bij zijn huidige club, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 11 assists.

Op vrijdag zal hij zijn medische tests afleggen. Donderdag speelde de middenvelder nog met de Jonge Duivels tegen Wit-Rusland (1-1). Hij krijgt nu de toestemming om zijn transfer af te ronden.