Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1874

Dante Vanzeir werd in januari nog binnengehaald als een transfer van 2,35 miljoen euro, een bedrag dat - door de financiële situatie bij de Buffalo's op dat moment - hoge verwachtingen schiep. Zes maanden later lijkt hij al afgeschreven.

De spits, die eerder al zijn kwaliteiten in België had bewezen, leek de man die de aanval van de Buffalo’s nieuw elan moest geven. Maar amper zes maanden later is de realiteit heel anders: Vanzeir is van mogelijke sleutelspeler tot overbodige pion verworden.

In de tribune

Trainer Ivan Leko speelt hierin een cruciale rol. De Kroaat heeft in zijn systeem een duidelijke voorkeur voor Wilfried Kanga als diepe spits, gesteund door de jonge Hyllarion Goore. Vooral de combinatie tussen Kanga’s fysieke kracht en Goore’s werkkracht overtuigt hem. Vanzeir, een meer klassieke spits, past minder in dat plaatje en wordt daardoor steeds vaker opzijgeschoven.

Het signaal was bijzonder duidelijk toen Leko ervoor koos om tegen Club Brugge met slechts één spits te starten. Kanga kreeg de voorkeur, Goore zat op de bank en Vanzeir belandde zelfs in de tribune. Een harde boodschap: in de huidige hiërarchie is er nauwelijks nog plaats voor de 27-jarige aanvaller.

Goore kan meer opbrengen

Ook sportief-economisch speelt mee dat Gent meer potentieel ziet in Goore. Voor een jongere speler is de kans groter dat hij op termijn een forse transferwaarde oplevert. Vanzeir is ouder en duurder in loon, wat hem minder interessant maakt als investeringsproject. Bij gelijke sportieve prestaties ligt de keuze van Leko en het bestuur dan snel vast.

De zomermercato toonde nog dat er interesse was. Westerlo probeerde Vanzeir op deadline day naar ’t Kuipje te halen, maar de deal sprong af. De financiële kloof bleek te groot en uiteindelijk blokkeerde ook Leko een mogelijke overgang. Voor Vanzeir voelde dat wellicht aan als een tweede afwijzing.

Vier overbodige spelers

Ondertussen voerden Michel Louwagie en Kjeld Fort in opdracht van eigenaar Sam Baro een stevige schoonmaak door in de spelerskern. Heel wat overbodige spelers werden verkocht of verhuurd. Voor spelers die bleven hangen, zoals Bram Lagae, Aimé Omgba, Franck Surdez en ook Vanzeir, dreigt het seizoen een frustrerende lijdensweg te worden.

Vanzeir is dus niet noodzakelijk minder geworden als speler – zijn snelheid en neus voor doelpunten zijn bekend – maar hij past niet in de visie van de huidige trainer en sportieve cel. In het moderne voetbal is dat vaak doorslaggevend: profiel en meerwaarde tellen soms meer dan pure kwaliteiten.

De conclusie is pijnlijk maar duidelijk: wat begon als een ambitieuze toptransfer is na zes maanden al mislukt te noemen. Als Vanzeir tegen januari geen uitweg vindt, dreigt hij nog langer vast te zitten in een rol die hij zelf nooit gewild heeft. Voor zowel speler als club is een oplossing noodzakelijk.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Dante Vanzeir

Meer nieuws

Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

21:20
Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

21:00
Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler Interview

Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler

20:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

20:20
Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

20:20
Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

19:30
Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

Behoudt KV Kortrijk zijn perfecte rapport? West-Vlamingen op zoek naar vijfde competitiezege op rij

20:00
Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

19:20
2
Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

Domper voor Union: Landskampioen mist belangrijke pion voor eerste wedstrijden in de Champions League

19:40
Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

18:21
Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

18:40
9
Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op...

19:00
Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard Interview

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

18:00
1
Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

Grote talenten leveren op: Standard en KRC Genk krijgen miljoenen

17:40
Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Interview

Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

17:30
2
Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer

Moet Stijn Vreven zich zorgen maken over zijn job? Spelers leggen uit wat er leeft binnen de kleedkamer

18:10
Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

Ex-speler Mechelen, Genk en OH Leuven haalt coach weg bij Club Brugge

16:45
Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode

17:20
2
David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen

16:30
1
'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

'Denis Odoi traint plots mee bij CPL-club'

17:00
2
Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

Rode Duivels op Sclessin of niet? Eindelijk duidelijkheid rond België-Liechtenstein

16:00
1
Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger

15:31
5
🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

🎥 Dit moet u zien: Anderlecht-aanwinst heeft uitzonderlijk talent op het veld

15:00
1
Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa Interview

Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa

14:30
1
Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

Club Brugge mist belangrijke spelers dit weekend: deze namen zijn er niet bij tegen RAAL

14:20
Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is

Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is

14:40
5
Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

14:00
1
Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

Nicky Hayen heeft grote knoop doorgehakt bij Club Brugge

13:00
1
Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

13:31
De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

12:40
Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

Vanderbiest heeft besloten: dit is de nieuwe aanvoerder van KV Mechelen

12:20
5
"Onze ambitie brandt": dit is het doel van STVV dit seizoen

"Onze ambitie brandt": dit is het doel van STVV dit seizoen

11:30
4
Hoe realistisch is droom van Mile Svilar om nog voor Rode Duivels te spelen? De man die nu nationaal nergens thuishoort

Hoe realistisch is droom van Mile Svilar om nog voor Rode Duivels te spelen? De man die nu nationaal nergens thuishoort

11:40
14
Het einde van een tijdperk? Kevin De Bruyne is niet langer de beste Belg in EA FC

Het einde van een tijdperk? Kevin De Bruyne is niet langer de beste Belg in EA FC

12:00
"De laatste reis": Paul-José Mpoku heeft nieuw avontuur helemaal te pakken

"De laatste reis": Paul-José Mpoku heeft nieuw avontuur helemaal te pakken

11:00
Manchester United-legende hoopt op verandering en komt met gouden raad voor Senne Lammens

Manchester United-legende hoopt op verandering en komt met gouden raad voor Senne Lammens

11:22

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Anderlecht naar Schalke en nu op zijn 27ste bij... Eendracht Elene-Grotenberge: waarom talent niet genoeg is YoniVL YoniVL over Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom malinezer malinezer over Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zevende ronde Croky Cup LordJozef LordJozef over Loïs Openda is duidelijk moeilijke interlandperiode LordJozef LordJozef over Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen RememberLierse RememberLierse over Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Joel Ordonez reageert wel heel kort op afgesprongen transfer: dit zei de Club-verdediger STAADBAL STAADBAL over David Hubert zit in lastige situatie na zomermercato: OHL-coach zal spelers moeten teleurstellen FCBalto FCBalto over Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved