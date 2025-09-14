Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

Imke Courtois is een vrouw met veel meningen. Als gewezen Red Flame heeft ze wel wat te zeggen over verschillende hot topics. Zo ook over de mogelijk nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht. Nostalgie is niet altijd de beste oplossing, zo klinkt het onder meer.

Er was de voorbije weken heel wat te doen over het voorzitterschap van RSC Anderlecht. Wouter Vandenhaute gaf er de brui aan en zijn ontslag werd bevestigd.

Imke Courtois heeft mening over voorzitterschap Anderlecht

Ondertussen wordt gedacht aan Michael Verschueren - zoon van de Zilvervos Michel Verschueren - als mogelijke nieuwe sterke man bij Anderlecht. Imke Courtois liet daar toch een licht voorbehoud bij aantekenen.



Lees ook... Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

Toch lijkt nostalgie soms een goed idee, beseft ook Courtois. Het is vaak dat er wordt gezegd bij de aanstelling van een gewezen coach of bij de terugkomst van een speler dat het een goede zaak is, omdat hij 'het huis kent'.

Vanhaezebrouck en Rednic als voorbeelden

Er zijn volgens Courtois voorbeelden te vinden in beide richtingen. "Hein Vanhaezebrouck is een van de zeldzame uitzonderingen. Hij zorgde in zijn eerste periode bij KAA Gent voor een historische titel en bij zijn tweede periode zorgde hij voor de genoodzaakte stabiliteit en resultaten."

Toch zijn er volgens de analiste ook andere voorbeelden te noemen. Zo haalt ze Mircea Rednic aan in De Zondag: "Hij keerde meermaals terug naar Standard, telkens met de belofte om het vuur van Sclessin opnieuw aan te wakkeren ..."