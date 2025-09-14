Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

Het probleem van het uitzenden van wedstrijden van de Belgische competitie op televisie is nog lang niet opgelost. Maar er is toch enige vooruitgang geboekt die concreet wordt en die meteen ook een impact heeft.

Niet in staat om een overeenkomst te bereiken met de Telco's, kondigt DAZN vandaag aan een akkoord te hebben bereikt met de RTBF voor het gebruik van bepaalde beelden. Hier leggen we uit wat deze reeks aanvullende rechten inhoudt.

De eerste impact is dat alle samenvattingen van de wedstrijden van het kampioenschap te zien zullen zijn op Auvio en de website van de RTBF, vanaf vanavond. Tot nu toe waren deze samenvattingen alleen gratis beschikbaar op het DAZN-platform.

Een akkoord in ieders belang

In de andere richting verwelkomt DAZN opnieuw Lancelot Meulewaeter en Benjamin Deceuninck als commentatoren bij zijn live wedstrijden. De twee RTBF-collega's zullen dus weer te vinden zijn bij het commentaar vanaf vanmiddag.

Patrick Stein van zijn kant zal de omgekeerde weg bewandelen. De hoofdredacteur van DAZN blijft elke maandag aanwezig in La Tribune om zijn item voort te zetten over de Rode Duivels die in het buitenland hebben gescoord.

Het programma van de publieke omroep zal ook toegang hebben tot beelden van de hoogtepunten van de Pro League-speeldag, maar kan ook fragmenten uitzenden van buitenlandse competities. Voor live uitgezonden Belgische kampioenschapswedstrijden moet je vooralsnog inloggen op de DAZN-app.

