Club Brugge blijft inoveren en gaat samenwerking aan met technologiegigant

Club Brugge introduceert een gepersonaliseerde 'Club Pay Card' voor zijn fans, een kaart die werkt als een gewone bankkaart en waarmee zowel fysiek als online betaald kan worden. Het initiatief is een samenwerking met Mastercard en de Belgische financiële dienstverlener Auric.

Het aanbod werd verstuurd naar 29.000 betalende abonnees en fans, waarvan er al 5.000 hebben besteld. De kaart gaat verder dan een klassieke getrouwheidskaart en combineert bankfunctionaliteit met commerciële voordelen voor de fans, schrijft De Tijd.

De kaart is gekoppeld aan een bestaand rekeningnummer bij elke bank, waardoor fans geen nieuwe rekening hoeven te openen. Daarmee onderscheidt Club zich van het Portugese voorbeeld van Benfica, dat een nieuwe bankrekening vereist voor zijn kaart.

Bron van inkomsten

Mastercard verdient zoals bij iedere transactie een klein percentage, terwijl Auric en Club Brugge profiteren van aankopen bij partners. Een deel van het bedrag dat fans spenderen vloeit terug naar de club en kan onder meer gebruikt worden voor merchandising, tickets of horeca.

Auric zorgt voor de financiële afhandeling en het platform dat inzicht geeft in het betaalverkeer. Club Brugge ziet welke bedragen fans uitgeven, maar niet welke specifieke producten ze kopen. Zo blijft de privacy van de fans gewaarborgd.

Het netwerk van partners omvat onder meer River Woods, DAZN, padelclub Arenal en dierenvoedingbedrijf Just Russel. Club Brugge wil dit aantal de komende jaren verder uitbreiden en ziet ook interesse bij buitenlandse clubs uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.