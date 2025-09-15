Crisis bij Standard? Dit is hoe de spelers erop reageren

Bij Standard houden de spelers de laatste weken opvallend kalm in hun uitspraken, ondanks de teleurstellende resultaten. De Rouches dreigen vóór de confrontaties met de toekomstige top zes zelfs weg te zakken naar de onderste vier plaatsen.

De nood aan een ommekeer wordt dan ook steeds dringender. Het probleem situeert zich vooral in de aanval. Standard scoorde amper zes keer in de eerste zeven wedstrijden, waarvan drie treffers vanaf de stip. Met twee doelpunten zijn Thomas Henry en Marco Ilaimaharitra voorlopig de beste schutters, maar dat zegt tegelijk veel over de beperkte offensieve slagkracht.

Het gevaar komt bovendien niet uit genoeg verschillende hoeken. Rafiki Saïd blinkt uit met zijn dribbels – eentje leverde een strafschop op tegen Mechelen – maar in de beslissende fase ontbreekt nog scherpte. “Sinds ik hier ben, heb ik één assist gegeven. Ik wacht op mijn eerste doelpunt in Sclessin. Ik ben blij met mijn seizoensstart, maar ik kan altijd meer doen”, benadrukt de Comorees.

Te voorspelbaar

Toch is Saïd niet de enige die meer efficiëntie moet tonen. Tobias Mohr, wanneer hij als flankspeler wordt uitgespeeld, creëert te weinig dreiging. Ook Adnane Abid en Nayel Mehssatou blijven onder hun mogelijkheden. Daardoor verloopt het spel van Standard te voorspelbaar: telkens zoeken naar Thomas Henry, die moet afleggen, maar zonder voldoende steun of variatie.

Saïd probeert de situatie te relativeren. “We mogen niet vergeten dat we van coach zijn veranderd. Er zijn veel nieuwe spelers en automatismen ontbreken nog. Tegen Mechelen speelde ik voor het eerst met Tobi (Mohr) achter mij. Ik zette druk, maar hij vroeg soms om rustiger te blijven omdat hij te ver weg stond. Dat moet nog groeien.”

Ondanks de relatieve sereniteit van de spelers laat de 8 op 21 niet toe om gerust te zijn. Intern dreigt de situatie snel te verergeren als de ploeg geen oplossingen vindt. Voorlopig lijken de Rouches zich nog niet volledig bewust van het gevaar dat ze binnenkort in de onderste regionen van de rangschikking kunnen belanden, net voor de reeks zware duels tegen de topclubs.