Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

Mathis Servais heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt voor KV Mechelen. Vorig seizoen kreeg hij al de stempel te goed te zijn voor de Challenger Pro League. In de afgelopen mercato had hij dan die kans om de stap hogerop te maken.

Uiteraard zal het in het systeem Vanderbiest zoeken zijn naar zijn plek. Servais staat vooral bekend als aanvallende middenvelder. Hij is aangekondigd als de vervanger van Rob Schoofs, wat dan wel betekent dat hij iets lager op het veld opereert, om het spel te maken of te infiltreren. Dit is ook de positie die hij innam op Sclessin. Het kan ook dat hij hoger wordt ingezet, op één van de posities in steun van de diepe spits.

We vroegen hem hoe hij dit zelf inschatte. "Het is een positie die me toelaat om zo’n beetje van alles te doen, zowel aanvallen als verdedigen”, ziet hij het wel zitten om de plek naast Hammar in te nemen. “Zo heb ik in het begin van het seizoen bij Beveren ook gespeeld. Mijn speelstijl past goed bij die positie. Ik heb een goed volume. Ik kan ook de rechterkant wat opzoeken."

Offensieve denken van Mathis Servais

Vanuit die positie zou hij dus 'de nieuwe Schoofs' kunnen worden? "Ik heb niet helemaal dezelfde speelstijl als Rob Schoofs. Hij is een speler die niet snel door de supporters van Mechelen vergeten zal worden", beseft Servais. Ondanks zijn uitspraken kon de nieuwkomer zijn offensieve denken op Sclessin niet helemaal wegsteken.

Vanderbiest erkende dat Servais in de eerste helft iets lager moest blijven zitten. Door te snel uit te lopen, ontstond er nu ruimte in zijn rug en liep hij wat verloren. Het gevolg was dat Mechelen moeilijk een voet aan de grond kreeg op het middenveld. Het kan niet de bedoeling zijn dat Hammar in defensief opzicht alles zelf moet oplossen in de zone voor de verdediging.

Lof van Vanderbiest voor KVM-aanwinst

Servais pikte dit beter op na de pauze en dan zag je meteen hoe belangrijk hij kan zijn voor dit KV Mechelen. Als hij een goede balans vindt in het vervullen van zijn taken, zal Mechelen ook meer controle hebben over de partij. Vanderbiest prees de tweede helft van de debutant: hij vond hem tijdens deze periode één van de beteren op het veld en dicht hem een groot potentieel toe.

Het is alvast een goede zaak dat trainer en speler op dezelfde lijn zitten. Servais wordt zowel door zichzelf als door zijn nieuwe coach als een box-to-box-speler gezien. Hij zou ook in staat moeten zijn om goede hoekschoppen en vrije trappen te nemen. Dat moet er nog wat meer uitkijken, zodat er voldoende afgewisseld kan worden met Bafdili.