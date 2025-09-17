"Leko heeft iedereen misleid, het kookt in mij om dat allemaal te zien"

"Leko heeft iedereen misleid, het kookt in mij om dat allemaal te zien"
Foto: Nicolas Darimont

Sébastien Grandjean was vorig sezioen de trainer van SL16 FC. Nu heeft hij in een uitgebreid interview komaf gemaakt met een aantal zaken. Ook Ivan Leko wordt daarbij niet gespaard, zoveel is duidelijk.

"We lieten Lucas Noubi en Thiago Paulo Da Silva gaan, en klagen nu. Vorig jaar bij SL16 FC had ik een Duitse verdediger (Verthomy Boboy, nu bij Viktoria Köln in de Duitse derde klasse) die uitstekend was en niet bij het A-team kwam. Soms gebeuren er gekke dingen", aldus Grandjean in gesprek met onze redacties.

De jongeren die vorig seizoen hun kans kregen zijn vernietigd door Leko."

"Vorig jaar was de verdediging van het A-team sterk omdat ze in een laag blok speelde. Is dat geanalyseerd? Lucas Noubi werd vernietigd door Ivan Leko, net als Matthieu Epolo, Brahim Ghalidi, Hakim Sahabo en anderen. Alle jongeren die vorig seizoen speelkansen kregen, werden op de een of andere manier vernietigd door Leko."

Getalenteerde jongeren genoeg bij Standard?

"We hadden toch getalenteerde jongeren. Hakim Sahabo was vorig seizoen verkozen tot speler van de maand mei, maar daarna kreeg hij onder Leko geen speeltijd meer. Hetzelfde gold voor Noubi en Ghalidi, en Epolo werd in twijfel getrokken na twee fouten, terwijl hij net dertien reddingen had gemaakt."

"Noubi was de speler met de beste passing, het grootste fysieke, technische en tactische potentieel. Ja, hij maakte fouten, maar hoeveel maken anderen vandaag de dag? Ik heb veel respect voor Dierckx, met wie ik goed kan opschieten. Maar als je het talent van beide spelers vergelijkt, is er geen twijfel."

Het geval Lucas Noubi, een verspilling

Lucas Noubi werd niet gespaard door Ivan Leko. Getest in de voorbereiding en aan het begin van vorig seizoen, verdween de centrale verdediger daarna van de radar. "Het is moeilijk om te spelen met een verdediger die 88 minuten goed is, maar die één of twee doelpunten per wedstrijd kost", aldus Leko na de vriendschappelijke wedstrijd tussen de Rouches en Norwich.

"Noubi speelt nu bij Deportivo La Corona, dat is geen kleine club. Hij vertrok gratis, dat is gek. We zoeken een linkerflankverdediger en Thiago Da Silva is basisspeler. Oké, het is bij Seraing, niet bij Standard, maar hij heeft de mentaliteit en ik heb hem grote wedstrijden zien spelen in de eerste klasse ACFF, hij is een echte krijger. We lieten hem gaan, en nu zoeken we een linkerflankverdediger."

De jongeren hadden de Standard-mentaliteit, de buitenlanders die zijn gekomen niet."

"Ivan Leko heeft iedereen misleid. Djukanovic was een fantastische vleugelspeler die hij nooit heeft gebruikt. We vergelijken Noubi met Dierckx, maar excuseer me. Noubi heeft een ongelooflijke pass tussen 20 en 60 meter, een buitengewone kwaliteit bij spelhervattingen. Vandaag hebben we hem gratis laten gaan! Het kookt in mij om dat te zien."

