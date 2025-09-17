Nicky Hayen hakt de knoop door over Joaquin Seys en laat zich uit over AS Monaco

Club Brugge neemt het donderdagavond om 18.45 uur op tegen AS Monaco in een eerste en meteen belangrijke wedstrijd in de League Phase van de Champions League. Nicky Hayen had heel wat te vertellen in aanloop naar dat duel.

De voorbije dagen was er heel wat te doen over Joaquin Seys. Of die na een hamstringblessure fit zou raken voor de wedstrijd tegen AS Monaco was dan ook de eerste vraag die op de persconferentie in Brugge werd gesteld aan Nicky Hayen.

Joaquin Seys komt niet in aanmerking voor een basisplaats

Seys trainde namelijk wel mee met de groep op woensdag. "Hij heeft de laatste twee dagen op training alles meegedaan en dat ook redelijk goed verteerd", aldus Nicky Hayen.



"Het is ook de bedoeling om hem in de selectie op te nemen en te kijken wat het gaat zijn. Starten aan de wedstrijd? Dat is eigenlijk nog geen optie", is de coach van Club Brugge duidelijk.

Waar liggen de mogelijkheden voor Club Brugge tegen AS Monaco?

Al is het natuurlijk nog altijd afwachten wat er donderdagavond op het wedstrijdblad staat. "We mogen AS Monaco niet onderschatten. Veel mensen volgen het Frans voetbal misschien niet van dichtbij, maar het is een ploeg dat heel compact en hoog druk zet."

"Ze geven weinig ruimte. Je kan er wel mogelijkheden tegen hebben als je de pressing kan doorbreken. Daar liggen mogelijkheden als we ons beste niveau kunnen halen zoals we in de Champions League al konden laten zien."