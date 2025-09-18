Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 9 reacties
Verhaeghe hekelt kritiek op afschaffing play-offs: "Hang niet de loser uit"

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe benadrukt het belang van het nieuwe format in de Pro League zonder play-offs vanaf volgend seizoen. Hij verwacht dat er nu het hele seizoen spanning zal zijn.

VVolgens Verhaeghe hoeven clubs die het goed doen in Europa voortaan niet meer te kiezen tussen competitie of Europees succes in het voorjaar. “Alleen vecht je in de Pro League tegen je eigen leden", klinkt het teleurgesteld bij Het Nieuwsblad.

Hij haalt uit naar clubs die via rechtscolleges proberen hun gelijk te halen. “Dat leidt tot amateurisme. Zoiets zie je enkel in de politiek.”

Bart Verhaeghe wijst naar Georges-Louis Bouchez

Verhaeghe doelt met zijn kritiek op Georges-Louis Bouchez van Francs Borains. “Het is dan ook een politieker die het doet. Dat draagt niet bij tot onze geloofwaardigheid.”

De voorzitter verwijst naar het oude format van 13 jaar geleden. “Er was 13 jaar lang een format waar wij ons niet in konden vinden, maar we ondergingen dat en speelden toch kampioen.”

Tot slot maakt Verhaeghe duidelijk dat hij weinig begrip heeft voor de kritiek. “Nu zijn er slechte verliezers. Je moet de loser niet uithangen.”

