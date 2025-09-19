Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen

Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1464

Fred Vanderbiest staat gekenmerkt als een zeer gepassioneerd man. Hij leeft mee aan de zijlijn en geeft zich volledig. Na jaren als assistent krijgt hij nu terug de kans om hoofdtrainer te zijn bij KV Mechelen en dit heeft hem zichtbaar veranderd.

Fred Vanderbiest nam in de loop van vorig seizoen over bij KV Mechelen na het ontslag van Besnik Hasi. Jarenlang was hij assistent onder verschillende trainers bij KV Mechelen en hij genoot hiervan. Niemand had dan ook gedacht dat hij definitief het stokje in handen zou krijgen. 

“Wat er ook gezegd wordt, ik lig daar niet van wakker. Tot op heden gaat het goed. Er zijn verbeterpunten qua voetbal, maar er zijn ook veel veranderingen gebeurd. We blijven stabiel in balverlies, nu moeten we nog stappen zetten in balbezit. Het rare is dat we maar één keer verloren hebben en dat dat uitgerekend in onze beste wedstrijd was, op Antwerp”, verklaart Vanderbiest tegenover Gazet van Antwerpen.

Lees ook... Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

KV Mechelen kent een goede competitiestart en dat zorgt er toch voor dat er een zekere druk bij hem en de club wegvalt. Vanderbiest komt zelfs met een zeer verrassende omschrijving. Een kenmerk dat je niet direct met hem associeert. 

“Ik ga er heel rustig mee om, ik verschiet eigenlijk van mezelf. Ik ben enorm gekalmeerd. Er zijn toch wel al wat dingen gebeurd dit seizoen waarbij vroeger ongetwijfeld een frigobox was gesneuveld. (knipoogt) Of dat nu tijdens de match is of in de werking”, sluit hij met een glimlach af. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

LIVE: KAA Gent meteen op voorsprong Live

LIVE: KAA Gent meteen op voorsprong

21:22
SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

21:20
1
Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

Drama voor Club Brugge en Simon Mignolet die maanden aan de kant zal staan

21:00
Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

15:00
6
Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

Yves Vanderhaeghe ziet RSC Anderlecht niet meedoen voor de prijzen dit seizoen

19:40
Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassende man van de match na de klinkende overwinning van Club Brugge tegen AS Monaco

20:00
RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

19:20
3
Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit"

19:00
1
Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf

Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf

18:00
1
Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

17:40
Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

18:20
Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

Opnieuw een blessure in de verdediging: Standard zonder vaste waarde naar Westerlo?

17:20
1
Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

Stef Wils komt met slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller zal lange tijd aan de kant staan

17:00
3
Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces"

16:30
4
Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

Sébastien Pocognoli en Union moeten na Europese stunt naar Racing Genk: "Ik verwacht een reactie"

15:30
Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud"

16:00
9
"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

"Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder

14:20
Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"

Besnik Hasi viseert de media: "Daar moeten jullie mee stoppen"

13:30
Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

Kyriani Sabbe kritisch na ruime zege van Club Brugge tegen AS Monaco: "Begrijp het nog altijd niet"

14:00
5
Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

Domper op de feestvreugde? Sterkhouder van Club Brugge mogelijks wekenlang uit de roulatie

12:20
6
Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

12:40
Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

Dankzij geweldige Europese week: Belgische clubs mogen dromen van twee rechtstreekse tickets voor de Champions League

12:00
7
Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? "Samen met de familie bepaald"

11:20
5
Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

08:20
🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

🎥 "Moeilijk om helder te denken": AS Monaco-verdediger likt zijn wonden na pandoering tegen Club Brugge

11:00
OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

OFFICIEEL: Anderlecht-smaakmaker tekent bij tot 2029!

10:06
5
Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

10:00
Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

09:30
1
Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

08:40
2
🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

🎥 Carlos Forbs heeft wat te zeggen over Simon Mignolet na glansprestatie van Club Brugge tegen AS Monaco

09:00
11
DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

07:40
5
Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

Enkel lachende gezichten na demonstratie van Club Brugge: "Contrast kon niet groter zijn"

08:00
7
Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken"

07:00
34
Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet"

07:20
9
Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

Hayen reageert op 'incidentje' met Onyedika en blessure van Mignolet

07:00
1
Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

Coach Monaco buigt het hoofd voor Club Brugge en spaart maar één speler... Zelfs TD moest ingrijpen

06:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 20/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 21/09 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 21/09 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan Vital Verheyen Vital Verheyen over Boudeweel lyrisch over Club Brugge-sterkhouder: "Wat hij aanraakte, veranderde in goud" Venom#13 Venom#13 over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" cartman_96 cartman_96 over RWDM heeft goud in de handen met gouden handen Swakke25 Swakke25 over DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over KAA Gent - FCV Dender EH: 1-0 Venom#13 Venom#13 over Positief nieuws uit de ziekenboeg van Beerschot: "Hij is weer helemaal fit" Jeroentanesy Jeroentanesy over "KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Supporters van Beerschot zullen het graag horen: "Handtekeningen zijn gezet" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stef Wils slaat mea culpa: "Ook voor mij is dit een leerproces" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved