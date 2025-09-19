Fred Vanderbiest omschrijft zichzelf met een kenmerk waarin mensen hem niet herkennen

Fred Vanderbiest staat gekenmerkt als een zeer gepassioneerd man. Hij leeft mee aan de zijlijn en geeft zich volledig. Na jaren als assistent krijgt hij nu terug de kans om hoofdtrainer te zijn bij KV Mechelen en dit heeft hem zichtbaar veranderd.

Fred Vanderbiest nam in de loop van vorig seizoen over bij KV Mechelen na het ontslag van Besnik Hasi. Jarenlang was hij assistent onder verschillende trainers bij KV Mechelen en hij genoot hiervan. Niemand had dan ook gedacht dat hij definitief het stokje in handen zou krijgen.

“Wat er ook gezegd wordt, ik lig daar niet van wakker. Tot op heden gaat het goed. Er zijn verbeterpunten qua voetbal, maar er zijn ook veel veranderingen gebeurd. We blijven stabiel in balverlies, nu moeten we nog stappen zetten in balbezit. Het rare is dat we maar één keer verloren hebben en dat dat uitgerekend in onze beste wedstrijd was, op Antwerp”, verklaart Vanderbiest tegenover Gazet van Antwerpen.



KV Mechelen kent een goede competitiestart en dat zorgt er toch voor dat er een zekere druk bij hem en de club wegvalt. Vanderbiest komt zelfs met een zeer verrassende omschrijving. Een kenmerk dat je niet direct met hem associeert.

“Ik ga er heel rustig mee om, ik verschiet eigenlijk van mezelf. Ik ben enorm gekalmeerd. Er zijn toch wel al wat dingen gebeurd dit seizoen waarbij vroeger ongetwijfeld een frigobox was gesneuveld. (knipoogt) Of dat nu tijdens de match is of in de werking”, sluit hij met een glimlach af.