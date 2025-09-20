Casper Nielsen ziet verbetering bij Standard ondanks matige start: "Iedereen voelt dat we de juiste weg inslaan"

Casper Nielsen ziet tekenen van verbetering bij Standard, ondanks een teleurstellende start van het seizoen qua punten. De Deense middenvelder zet persoonlijk stappen en is ervan overtuigd dat de Luikse club de juiste richting opgaat.

Casper Nielsen hoopte waarschijnlijk op meer dan 8 op 21 toen hij werd gerekruteerd door Standard deze zomer. Na een weinig succesvol verblijf bij Club Brugge liep de Deense middenvelder een blessure op tijdens de voorbereiding en speelde hij vier maanden lang geen officiële wedstrijd voordat hij tegen Racing Genk in actie kwam.

Voorafgaand aan de partij met Westerlo sprak de 31-jarige speler over zijn eerste weken in Sclessin en wilde hij ondanks een teleurstellend begin van het seizoen op sportief gebied toch positief zijn.



Ik voel dat mijn lichaam steeds beter reageert"

"Er zijn grote verschillen met waar ik vandaan kom, maar dat wist ik. Ik kende de uitdaging. Ik kwam naar een project waar we vanaf het begin moesten bouwen, met veel nieuwe spelers. De club heeft veel potentie, de fans zijn geweldig en je kunt de passie voor voetbal in de stad voelen."

"Dingen hebben tijd nodig. Ik had pech met mijn blessure tijdens de voorbereiding, ik had al drie of vier maanden niet gespeeld toen ik voor het eerst de kleuren van Standard droeg tegen Genk. Ik voel dat mijn lichaam steeds beter reageert en daar ben ik blij om."

Casper Nielsen ziet Standard verbeteren ondanks mager puntentotaal

Als titularis naast Marco Ilaimaharitra, speelde Casper Nielsen voor het eerst dit seizoen de volle negentig minuten tegen KV Mechelen. De voormalige speler van Union en Club Brugge zoekt nog steeds zijn beste persoonlijke niveau, maar voelt dat Standard collectief vooruitgang boekt sinds de komst van Vincent Euvrard.

"Ik heb veel verbeteringen gezien sinds ik hier ben. Om te presteren, moeten er veel dingen gedaan worden tijdens de week, dingen die niet zichtbaar zijn, en de club gaat hiermee de juiste kant op. Ik bedoel dan zaken inzake voeding of mentaliteit, dat zijn aspecten die moesten worden verbeterd om professioneler te worden."

Als ik het makkelijk wilde hebben, was ik hier niet gekomen"

"Jullie kijken naar de wedstrijd in het weekend en trekken conclusies, en dat begrijp ik, maar wij weten hoe we in de week trainen en kennen onze verbeterpunten. Iedereen voelt dat we de juiste weg inslaan."

"We analyseren hoe we spelen en niet alleen de resultaten. Er zijn veel dingen om te verbeteren, maar dat is het leuke gedeelte. Als ik het makkelijk wilde hebben, was ik hier niet gekomen."