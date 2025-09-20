Standard zet stappen onder Vincent Euvrard: "Willen hoger spelen met veel intensiteit"

Casper Nielsen en Standard trekken op zondag naar Westerlo. In een gesprek voorafgaand aan die partij kwam de middenvelder nog eens terug op het snelle ontslag van de Roemeen Mircea Rednic.

Na twee wedstrijden leek er geen vuiltje aan de lucht, maar enkele weken later werd Mircea Rednic doorgestuurd bij Standard. De spelers zouden niet meer achter zijn tactisch plan staan en dus werd hij vervangen door Vincent Euvrard.

Genoemd als één van de spelers die de tactieken van Mircea Rednic bekritiseerden, ontkende Casper Nielsen, die deze zomer overkwam van Club Brugge, die bewering. Hij gaf tijdens een interview aan dat hij geblesseerd was en nooit problemen had met de Roemeense coach. Hij merkt echter op dat Standard in zijn laatste twee wedstrijden (onder Vincent Euvrard) probeert om beter voetbal te ontwikkelen.



"Ik hoop dat je ziet dat we hoger willen spelen, goed voetbal willen spelen, met veel intensiteit. We kunnen beter, maar we spelen hoog op het veld en nemen risico's door agressief te spelen."

Interactie met de supporters

"Ik herken Standard in de energie die we tonen en hoe we de supporters erbij betrekken. Dat is vrij gemakkelijk te zien. Je kunt gewoon naar het resultaat kijken en zeggen dat het beter moet, maar ik zie echt positieve dingen."

Deze week zag Casper Nielsen zijn twee voormalige clubs hun eerste wedstrijd in de Champions League winnen. Het Dudenpark en het Jan Breydelstadion behoren tot het verleden voor de Deen, die meerdere wedstrijden per week, waarvan éénn op Europees niveau, wel lijkt te missen.

"Voor mij is het nieuw om een volledige trainingsweek tussen twee wedstrijden te hebben. Dat is goed, omdat er veel te werken valt met de nieuwe coach, maar het is waar dat ik niet gewend ben om slechts één keer per week te spelen. Maar goed, nu concentreren we ons op de wedstrijd tegen Westerlo, een ploeg die ook met veel intensiteit speelt," besloot hij.