La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"
Foto: © photonews

La Louvière heeft zaterdag voor een nieuwe sensatie gezorgd in de Jupiler Pro League. Na tien minuten keken de promovendus nog tegen een achterstand aan via Sory Kaba, maar de Wolven bogen de situatie om en pakten hun eerste uitzege van het seizoen bij OH Leuven.

Joël Ito, één van de architecten van de overwinning, was duidelijk over de volwassen prestatie van zijn ploeg. “Na dat openingsdoelpunt stonden we goed in de match. We stonden hoog, creëerden kansen en speelden verzorgd voetbal wanneer het nodig was. In de tweede helft hielden we de voorsprong vast en speelden we slim op de counter.”

Het beslissende moment kwam van Ito zelf. Hij onderschepte een slordige terugspeelbal van de Leuvense verdediging en gaf een perfecte steekpass op Jerry Afriyie, die de 1-2 binnen schoof. “Ik ben sterk in de tweede bal en zag dat hun verdediging traag was. Toen zag ik Jerry en gaf ik de bal tussen doelman en verdediger. Het is een mooi voorbeeld van verticaal spel dat beloont wordt.”

RAAL heeft nu al acht punten voorsprong op Dender

De mentale veerkracht van de promovendus viel op. RAAL heeft dit seizoen al te vaak punten uit handen gegeven in de slotfase, maar ditmaal hielden de spelers hun hoofd koel en speelden ze sluw om de overwinning veilig te stellen. “De verloren punten tegen Sint-Truiden, Gent en Mechelen spelen in je hoofd. We proberen altijd scherp te blijven tot het einde,” gaf Ito mee.

De overwinning op Leuven bevestigt dat RAAL niet alleen thuis op het Easi Arena kan imponeren. Na de zege op Club Brugge vorige week laat het team zien dat het ook op verplaatsing kan scoren en punten pakken tegen directe concurrenten. Met acht punten voorsprong op de rode lantaarn Dender heeft de ploeg alvast een stevige marge opgebouwd. "Na Brugge zocht iedereen redenen waarom ze bij ons verloren: het veld, alles..."

Ito blijft echter nederig: “Voor het seizoen geloofden wij in onze kwaliteiten, buitenstaanders hadden een andere mening. We blijven gefocust en weten dat volgende week opnieuw een belangrijke uitwedstrijd wacht. Maar dit toont wel dat we ook op verplaatsing goed kunnen presteren en mooie wedstrijden kunnen spelen.”

