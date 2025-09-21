Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

In de competitie is hij van belang, maar dat is ook zo in Europa. Hans Vanaken heeft deze week opnieuw zijn stempel gedrukt op de Champions League. De kapitein van Club Brugge heeft nu al 11 doelpunten gescoord in de Champions League, wat hem tot een van de beste Belgen in de geschiedenis maakt.

Club Brugge heeft afgelopen week een geweldige prestatie geleverd door AS Monaco met 4-1 te verslaan in de Champions League. En een van de spelers die alweer schitterde? Dat was Hans Vanaken, de doelpuntenmaker en aanvoerder van blauw-zwart.

Knappe volley: Hans Vanaken alweer aan het kanon

Met zijn prachtige volley in de kruising om de score op 3-0 te brengen, scoorde Vanaken zijn elfde doelpunt in de Champions League. Een totaal dat hem langzaam maar zeker dichter bij de beste Belgische spelers uit de geschiedenis brengt en niets minder dan dat.



Met elf doelpunten overtreft Vanaken inderdaad Eden Hazard (10 doelpunten) en blijft hij op 33-jarige leeftijd zijn naam vastleggen tussen de legendes van het Belgische voetbal.

Enkel Lukaku, Mertens en De Bruyne nog voor Vanaken

Hans Vanaken staat nu nog maar op 5 doelpunten afstand van twee spelers. Een van hen zal zijn totaal niet meer verbeteren: dat is Dries Mertens, met 16 doelpunten en nu (vermoedelijk) met pensioen. De andere is Kevin De Bruyne, die ook 16 doelpunten heeft gescoord in de Champions League en hoopt dit totaal te verbeteren met Napoli.

De nummer 1 op de ranglijst? Dat is Romelu Lukaku, die 18 doelpunten heeft gescoord in de Champions League, maar momenteel geblesseerd is. Hij zal later dit seizoen proberen om de beste Belgische doelpuntenmaker in de geschiedenis van het kampioenenbal te blijven.