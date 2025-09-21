Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

Tot dusver zaten verschillende clubs met een keeperskwestie opgezadeld. Enkel bij Antwerp kan dat in de nabije toekomst weer een thema worden.

Vooral het rotatiesysteem van Nicky Hayen bij Club Brugge is in de media druk besproken. Door de blessure van Simon Mignolet zal Nordin Jackers voortaan steevast onder de lat postvatten. Bij KV Mechelen heeft Fred Vanderbiest aangekondigd dat Nacho Miras en niet Ortwin De Wolf nu eerste doelman is. Antwerp blijft dus nog over.

Na het vertrek van Senne Lammens kwam er in doel een plek vrij bij Antwerp. De Great Old betaalde een miljoen euro om de Japanner Nozawa weg te halen in Tokio. Dat zal Antwerp niet zomaar gedaan hebben, maar er zou nog werk zijn aan zijn voetballende kwaliteiten. Voorlopig heeft Yannick Thoelen steeds de voorkeur gekregen.



Thoelen laat de keuze aan de trainer

Stef Wils heeft aangegeven dat hij duidelijk is geweest naar beide doelmannen toe, zonder hierover in detail te treden. Wij polsten eerder bij Thoelen hoe hij de dingen ziet. "Ik doe gewoon mijn best op de trainingen en in de wedstrijd. Dan is het aan de trainer om daar een keuze in te maken. De trainer stelt de ploeg op", hield Thoelen het bij clichés.

Thoelen begon met een prima prestatie tegen KV Mechelen. In Westerlo kreeg hij ongelukkig een doelpunt binnen tussen de benen. "Mijn eerste wedstrijden waren oké, denk ik. Je wint een keer en je verliest een keer." Op zich was hij over zijn eigen prestaties in die matchen wel tevreden. Vorige week scoorde Skoras tegen hem in zijn korte hoek.

Eerste clean sheet voor Thoelen bij Antwerp

"Hij kon vrij naar binnenkomen en dan is het niet makkelijk om door een bos van spelers op het juiste moment te reageren", aldus Thoelen over die fase. Die treffer was zichtbaar wel aangekomen. Op het veld van Anderlecht heeft hij zijn eerste clean sheet kunnen behalen. Dat zal in het hoofd van Wils ook wel doorwegen. Thoelen lijkt, voorlopig althans, nu weer iets zekerder van zijn plek. Nozawa moet geduld oefenen.