Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

De Belgische clubs hebben zich meteen in de kijker gespeeld in de Champions League. Zowel Club Brugge als Union boekte een overtuigende zege en zetten zichzelf mee bovenaan in hun groep. Analist Marc Degryse was na de openingsspeeldag vol lof.

“Union en Club staan na één speeldag mee bovenaan het klassement. Dit had niemand durven voorspellen", stelt Degryse in HLN. “Wat mij opvalt: Nicky Hayen en Sébastien Pocognoli zijn fier na hun zeges, maar denken tegelijk al na over wat beter kan.”

Hij wijst daarbij op de aanpak van de Union-trainer. “Pocognoli zei na de match tegen PSV over El Hadj dat hij méér van zulke goals en acties wil zien. Hij prikkelde zijn speler meteen, op een goede manier. Dat toont de ambitie en de mentaliteit in die kleedkamer.”



Union en Club Brugge stellen zichzelf steeds weer in vraag

Volgens Degryse leggen beide Belgische ploegen de lat steeds hoger. “Ze blijven maar beter worden, telkens opnieuw. Het is bewonderenswaardig hoe ze met de voeten op de grond blijven, ondanks deze Europese prestaties.”

Voor de analist is het duidelijk dat andere Belgische clubs een voorbeeld mogen nemen aan dit duo. “Union en Club tonen dat je met realisme én honger naar meer ver kan komen. Ze stellen zichzelf altijd opnieuw in vraag, zelfs na zo’n knalprestatie.”

De vraag is waar dit verhaal eindigt. Club Brugge en Union zetten België opnieuw op de Europese kaart, en volgens Degryse is het perspectief enkel maar groter geworden. “De lat gaat altijd hoger, en hoger, en hoger. Waar stopt dit?”

