André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

STVV is goed aan het seizoen begonnen. Het was ook een doelstelling van de club om meteen klaar te zijn en niet zoals vorig seizoen achter de feiten aan te gaan hollen. Met een kleine kern en toch nog een paar vraagtekens, dat wel.

Sportief Directeur André Pinto heeft bij BINK! Podcast in zijn kaarten laten kijken over de afgelopen transfermercato. Daarbij wilde hij zijn eigen werk en dat van de club geen cijfer geven, omdat dat oneerlijk zou zijn.

Kleine kern is geen probleem voor Sportief Directeur André Pinto van STVV

Toch is hij tevreden met het geleverde werk. Dat de kern vrij klein is, is volgens hem een bewuste keuze van hem en coach Wouter Vrancken. Op die manier zou iedereen gemotiveerd(er) moeten blijven.

Rest de vraag: wat gaat er gebeuren met Loïc Lapoussin? Die is tot op heden nog steeds contractspeler van STVV, maar lijkt niet meteen meer op kansen te moeten rekenen van Vrancken.

Wat gaat er met Loïc Lapoussin gebeuren bij STVV?

Het woelwater ligt nog tot juni 2026 onder contract. “We zijn met zijn makelaars aan het kijken naar welke markten nog op en zijn om voor hem een oplossing te vinden”, aldus André Pinto.

“Als er niets concreet wordt, dan moeten we samenzitten om de beste oplossing voor iedereen te vinden. We kennen zijn kwaliteiten. Hij zou het team kunnen helpen, maar dat is maar een topic als de tijd er rijp zou voor zijn.”

