Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De matchen in de Jupiler Pro League volgen elkaar snel op en zijn niet noodzakelijk hetzelfde: ons elftal van de 8e speeldag in de Pro League heeft enkele nieuwe gezichten. Wie? Dat komt u hieronder te weten.

Doelman

De clean sheet van Davy Roef verdient zeker een eervolle vermelding, maar de prestatie van Kjell Scherpen maakt hem onze meer dan verdiende keuze. Hoewel hij even een klein moment van angst had bij een goal van Oh (maar het afgekeurde doelpunt was terecht), gaf de Nederlandse doelman een prachtige performance, met name met een geweldige reflex tegen Erabi.

Verdedigers

Bij de wedstrijd waar hij gehuldigd werd voor 500 wedstrijden voor blauw-zwart scoorde Brandon Mechele zijn derde doelpunt van het seizoen over alle competities heen en meteen zijn 26e voor Brugge, terwijl hij ook heel solide was in de verdediging.

Lees ook... Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Er was weinig spektakel in de wedstrijd van Malinwa tegen Cercle, maar de verdediging van de Kakkers, geleid door Mory Konaté, was zeer effectief. Tot slot was Christian Burgess solide en fel, en hij gaf zelfs de assist voor Union SG.

Middenvelders

Onmogelijk om Raphaël Onyedika te negeren, de spil van het Brugse middenveld tijdens de mooie overwinning tegen Sint-Truiden. Abdelkahar Kadri was daarentegen de dirigent van AA Gent en bekroonde dit met een doelpunt: hij bevestigt wat we al dachten in Kortrijk, namelijk dat hij het niveau heeft voor de top van België. En zoals vaak in het geweldige seizoensbegin van RAAL, was Sami Lahssaini de baas op het middenveld.

Aan de zijkanten was er de X-factor van Standard bij Adnane Abid, eindelijk effectief met een doelpunt en een beslissende pass voor een overwinning die de Rouches goed zal doen. Ondanks de nederlaag van Genk moeten we Junya Ito prijzen voor zijn beste wedstrijd sinds zijn terugkeer. Hij was een ware nachtmerrie voor de verdediging van Union.

Aanvallers

Wilfred Kanga scoorde twee keer én gaf een beslissende pass: een monsterlijke wedstrijd van de aanvaller van AA Gent, die onder Ivan Leko net zo opbloeit als in zijn Luikse periode.

De aangename verrassing van het weekend was echter de jonge Jerry Afriye, 18 jaar oud en ook goed voor twee doelpunten om RAAL de drie punten te bezorgen op het veld van OH Leuven.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

22:30
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
4
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

21:00
5
Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

23:00
Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

21:40
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
2
André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

20:20
Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

21:20
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

22:00
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
6
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
10
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
3
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
3
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
7
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
2
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
13
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
5
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen" Venom#13 Venom#13 over Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk" Pieterman Pieterman over Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht -URKO -URKO over Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen" Don Doumbia Don Doumbia over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" Don Doumbia Don Doumbia over Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda Venom#13 Venom#13 over Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht Sv1978 Sv1978 over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Venom#13 Venom#13 over Napoli - Pisa: 3-2 Venom#13 Venom#13 over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved