Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

De matchen in de Jupiler Pro League volgen elkaar snel op en zijn niet noodzakelijk hetzelfde: ons elftal van de 8e speeldag in de Pro League heeft enkele nieuwe gezichten. Wie? Dat komt u hieronder te weten.

Doelman

De clean sheet van Davy Roef verdient zeker een eervolle vermelding, maar de prestatie van Kjell Scherpen maakt hem onze meer dan verdiende keuze. Hoewel hij even een klein moment van angst had bij een goal van Oh (maar het afgekeurde doelpunt was terecht), gaf de Nederlandse doelman een prachtige performance, met name met een geweldige reflex tegen Erabi.

Verdedigers

Bij de wedstrijd waar hij gehuldigd werd voor 500 wedstrijden voor blauw-zwart scoorde Brandon Mechele zijn derde doelpunt van het seizoen over alle competities heen en meteen zijn 26e voor Brugge, terwijl hij ook heel solide was in de verdediging.



Er was weinig spektakel in de wedstrijd van Malinwa tegen Cercle, maar de verdediging van de Kakkers, geleid door Mory Konaté, was zeer effectief. Tot slot was Christian Burgess solide en fel, en hij gaf zelfs de assist voor Union SG.

Middenvelders

Onmogelijk om Raphaël Onyedika te negeren, de spil van het Brugse middenveld tijdens de mooie overwinning tegen Sint-Truiden. Abdelkahar Kadri was daarentegen de dirigent van AA Gent en bekroonde dit met een doelpunt: hij bevestigt wat we al dachten in Kortrijk, namelijk dat hij het niveau heeft voor de top van België. En zoals vaak in het geweldige seizoensbegin van RAAL, was Sami Lahssaini de baas op het middenveld.

Aan de zijkanten was er de X-factor van Standard bij Adnane Abid, eindelijk effectief met een doelpunt en een beslissende pass voor een overwinning die de Rouches goed zal doen. Ondanks de nederlaag van Genk moeten we Junya Ito prijzen voor zijn beste wedstrijd sinds zijn terugkeer. Hij was een ware nachtmerrie voor de verdediging van Union.

Aanvallers

Wilfred Kanga scoorde twee keer én gaf een beslissende pass: een monsterlijke wedstrijd van de aanvaller van AA Gent, die onder Ivan Leko net zo opbloeit als in zijn Luikse periode.

De aangename verrassing van het weekend was echter de jonge Jerry Afriye, 18 jaar oud en ook goed voor twee doelpunten om RAAL de drie punten te bezorgen op het veld van OH Leuven.