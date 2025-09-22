Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ook Philippe Albert was niet te spreken over de wedstrijd van zaterdag tussen Anderlecht en Antwerp. De analist laat zijn licht schijnen over de povere prestatie van de recordkampioen, die amper tot kansen wist te komen.

Anderlecht tegen Antwerp leek op voorhand al een wedstrijd te gaan worden die niet zou overlopen van de kwaliteit, gelet op de recente vorm van beide teams, maar uiteindelijk bleek het nog een stukje minder dan verwacht.

Anderlecht domineerde qua balbezit, maar deed daar weinig tot niets mee. Het was zelfs Antwerp dat de beste kansen had, weliswaar allemaal in de eerste helft. Dat is analist Philippe Albert ook niet ontgaan.

Lees ook... Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Albert kritisch voor Anderlecht

"Anderlecht had 65 à 70 procent balbezit, maar geen enkele uitgespeelde kans. In het spel zag het er nog goed uit, maar in de zestienmeter was het complete leegte. Anderlecht had vier uur kunnen voetballen en Antwerp had nog altijd een punt meegenomen", vertelt hij in Sudinfo.

Vooral op stilstaande fases blonken de Brusselaars uit in onzorgvuldigheid: "Het is ongelooflijk hoe slecht Anderlecht die benut, zelfs met het fysieke profiel van jongens als Hey of Vázquez. In een competitie als de Belgische wordt dat genadeloos afgestraft."

Veel tijd om stil te staan bij het tweede gelijkspel op rij is er niet voor Anderlecht. Dinsdag moeten ze alweer vol aan de bak tijdens hun inhaalwedstrijd tegen KAA Gent. De Buffalo's zijn wel in uitstekende vorm dankzij zeges tegen Antwerp en Dender.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Philippe Albert

Meer nieuws

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
4
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

08:00
10
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
1
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
4
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
2
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
4
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
17
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

09:30
3
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

08:40
3
'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

07:00
Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

08:20
KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

07:20
Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen Reactie

Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen

06:45
1
Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

07:40
1
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Reactie

Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren"

06:00
6
Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

06:30
1
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
2
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt" SmurF SmurF over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Sv1978 Sv1978 over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Sv1978 Sv1978 over Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit Vital Verheyen Vital Verheyen over Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal" nick!LFC nick!LFC over Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or? The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" Birger J. Birger J. over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved