Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Ook Philippe Albert was niet te spreken over de wedstrijd van zaterdag tussen Anderlecht en Antwerp. De analist laat zijn licht schijnen over de povere prestatie van de recordkampioen, die amper tot kansen wist te komen.

Anderlecht tegen Antwerp leek op voorhand al een wedstrijd te gaan worden die niet zou overlopen van de kwaliteit, gelet op de recente vorm van beide teams, maar uiteindelijk bleek het nog een stukje minder dan verwacht.

Anderlecht domineerde qua balbezit, maar deed daar weinig tot niets mee. Het was zelfs Antwerp dat de beste kansen had, weliswaar allemaal in de eerste helft. Dat is analist Philippe Albert ook niet ontgaan.



Albert kritisch voor Anderlecht

"Anderlecht had 65 à 70 procent balbezit, maar geen enkele uitgespeelde kans. In het spel zag het er nog goed uit, maar in de zestienmeter was het complete leegte. Anderlecht had vier uur kunnen voetballen en Antwerp had nog altijd een punt meegenomen", vertelt hij in Sudinfo.

Vooral op stilstaande fases blonken de Brusselaars uit in onzorgvuldigheid: "Het is ongelooflijk hoe slecht Anderlecht die benut, zelfs met het fysieke profiel van jongens als Hey of Vázquez. In een competitie als de Belgische wordt dat genadeloos afgestraft."

Veel tijd om stil te staan bij het tweede gelijkspel op rij is er niet voor Anderlecht. Dinsdag moeten ze alweer vol aan de bak tijdens hun inhaalwedstrijd tegen KAA Gent. De Buffalo's zijn wel in uitstekende vorm dankzij zeges tegen Antwerp en Dender.