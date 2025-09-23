Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel
Foto: © photonews
Het loopt niet goed bij KRC Genk dit seizoensbegin. De Limburgers staan momenteel op de 14e plaats. Er is veel werk aan de winkel, maar een trainerswissel zou niet gepast zijn volgens Wesley Sonck.

En eigenlijk is dat toch opvallend, aangezien Genk niet vaak een echt slechte wedstrijd speelt. Tegen Union SG hadden de Limburgers ook genoeg kans op de drie punten. Alleen volgde een serieuze opdoffer in de blessuretijd.

Maar de gevolgen zijn te zien: na acht speeldagen acht punten tellen is veel te weinig voor een topclub als Genk. Er zijn al trainers voor minder op straat gezet, maar volgens Wesley Sonck zou het een fout zijn om Thorsten Fink nu te ontslaan.

Fink moet aanblijven als trainer, vindt Wesley Sonck

"Nee, geen schokeffect, geen trainerswissel. Ik word er zot van als trainer worden ongeslagen na 2-3 speeldagen. Ik vind dat onrespectvol naar die mensen toe. Tot augustus is er van alles bezig, als je dan in een negatieve flow zit, duurt het even om eruit te klimmen", zegt hij bij Sporza.

"Maar of dat met een andere trainer beter zal zijn, daar vrees ik voor. Niet te vergeten, ze zijn Tolu kwijt en blijkbaar was hij een iets belangrijkere pion dan gedacht. Ook met Onuachu is dat het geval geweest. Ik denk dat ze daar in Genk toch iets slimmer zijn."

Hoewel de seizoensstart dramatisch was, is er uiteindelijk nog niets verloren. Dit seizoen worden de play-offs nog één keer gebruikt. "Pocognoli stond vorig jaar 12e en het begin van de competitie telt dus niet altijd, zeker niet in de formule die we hebben. Ze moeten zich dus niet te rap zorgen maken", besluit Sonck.

