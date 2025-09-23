Analyse Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2036

Thorsten Fink staat voor een cruciale week. Is de 57-jarige Duitser zondagavond nog coach van KRC Genk?

Het is een understatement om te zeggen dat KRC Genk de competitiestart volledig gemist heeft. De Limburgers kamperen op een veertiende plaats. Van underdog voor de titel naar degradatiekandidaat.

Zo ver zal het dan wel niet komen, maar het bewijst wel dat de komende wedstrijden cruciaal zullen zijn. We durven zelfs stellen dat de komende week de toekomst van Thorsten Fink zal bepalen.

Naar Glasgow en... naar Stayen

Donderdag openen De Smurfen hun Europa League-campagne op het veld van Rangers FC. De Schotse topclub verkeert zo mogelijk in (nog) grotere crisis dan Genk. Een pandoering in Glasgow is dan ook geen optie voor de Limburgse bestuurskamer.

Maar alle ogen zijn ook op komende zondag gericht. Genk trekt naar Stayen voor een onvervalste Limburgse derby. En geloof ons vrij: de messen van De Kanaries zijn geslepen.

Genkse scalp

STVV kent een sterke start van het seizoen. Wouter Vrancken stuurde het schip richting een tweede plaats in het klassement. Alles en iedereen in Sint-Truiden is klaar om de scalp van Genk te pakken.

Een nederlaag in de derby - al dan niet afhankelijk van het resultaat in Glasgow - kan ervoor zorgen dat Fink zondagavond al geen actieve coach meer is… Een cruciale week, toch?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Thorsten Fink

Meer nieuws

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

21:40
1
Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

17:01
3
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
1
Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

21:20
Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

19:40
1
"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

20:20
JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

19:30
Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

20:00
3
Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

15:00
3
Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

18:50
Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

18:40
Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

19:20
1
Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

18:30
Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt? Analyse

Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

07:20
"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

18:00
Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

17:50
2
Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

17:40
Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen

Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen

18:22
Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

14:01
Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

17:20
Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

16:00
1
Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

16:30
🎥 📷 Zulte Waregem komt met iets helemaal nieuws: "Frisheid en elegantie"

🎥 📷 Zulte Waregem komt met iets helemaal nieuws: "Frisheid en elegantie"

15:15
Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

14:40
4
Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

15:31
Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

14:20
Crisis in Genk? "Als het niet goed gaat, dan moet je een plan B hebben"

Crisis in Genk? "Als het niet goed gaat, dan moet je een plan B hebben"

08:00
1
Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

10:00
1
Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

13:00
1
Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn" Interview

Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn"

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 SmurF SmurF over Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink Bruno BDB Bruno BDB over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" 1872 1872 over Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk stefje stefje over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Don Doumbia Don Doumbia over "We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling Real09 Real09 over "Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken Venom#13 Venom#13 over Jong Genk - K Beerschot VA: 0-2 Forza123 Forza123 over Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved