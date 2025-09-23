Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

Thorsten Fink staat voor een cruciale week. Is de 57-jarige Duitser zondagavond nog coach van KRC Genk?

Het is een understatement om te zeggen dat KRC Genk de competitiestart volledig gemist heeft. De Limburgers kamperen op een veertiende plaats. Van underdog voor de titel naar degradatiekandidaat.

Zo ver zal het dan wel niet komen, maar het bewijst wel dat de komende wedstrijden cruciaal zullen zijn. We durven zelfs stellen dat de komende week de toekomst van Thorsten Fink zal bepalen.

Naar Glasgow en... naar Stayen

Donderdag openen De Smurfen hun Europa League-campagne op het veld van Rangers FC. De Schotse topclub verkeert zo mogelijk in (nog) grotere crisis dan Genk. Een pandoering in Glasgow is dan ook geen optie voor de Limburgse bestuurskamer.

Maar alle ogen zijn ook op komende zondag gericht. Genk trekt naar Stayen voor een onvervalste Limburgse derby. En geloof ons vrij: de messen van De Kanaries zijn geslepen.

Genkse scalp

STVV kent een sterke start van het seizoen. Wouter Vrancken stuurde het schip richting een tweede plaats in het klassement. Alles en iedereen in Sint-Truiden is klaar om de scalp van Genk te pakken.

Een nederlaag in de derby - al dan niet afhankelijk van het resultaat in Glasgow - kan ervoor zorgen dat Fink zondagavond al geen actieve coach meer is… Een cruciale week, toch?