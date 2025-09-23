Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

RSC Anderlecht praat met Mario Stroeykens over een contractverlenging. De eerste gesprekken verliepen in een constructieve sfeer. Want laat ons eerlijk zijn: zo'n contractverlenging is voor beide partijen de beste zaak.

Eerst en vooral voor RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen is er als de dood voor dat een jeugdproduct komende zomer gratis de poort van het Lotto Park achter zich zal dichttrekken.

Maar ook Mario Stroeykens heeft alle baat bij een contractverlenging. In de huidige situatie zal de 20-jarige creatieveling amper nog minuten maken. In deze fase van zijn carrière is dat sportieve zelfmoord.

Sportieve én financiële zelfmoord

Ook de ogen van Stroeykens zelf zijn de voorbije weken gelopend. Het paars-witte jeugdproduct had verwacht dat de geïnteresseerde clubs in de rij zouden staan. Het omgekeerde was een feit.

Het voorstel van Olivier Renard is dan ook simpel. Een nieuw contract tekenen en vervolgens minstens één seizoen knallen bij paars-wit. Het staat buiten kijf dat Stroeykens de kwaliteiten heeft om Anderlecht bij de hand te nemen.

Ideaal scenario

Om vervolgens deze zomer een toptransfer te maken? Het zou een ideaal scenario zijn. En ook Anderlecht kan die centen héél goed gebruiken.