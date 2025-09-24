🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde

Club Brugge haalde in eigen huis een dubbele achterstand op, maar gaf ook twee keer een voorsprong uit handen. Nicky Hayen was uiteraard teleurgesteld achteraf.

Al na 24 seconden slikte Club Brugge de 0-1 tegen Westerlo, net voor de rust werd het ook 0-2. Dankzij Tresoldi was het bij de rust 1-2, in tien minuten na de rust ging Club op en over Westerlo.

Die voorsprong gaf Club Brugge nog uit handen, het werd zelfs 3-4. In de toegevoegde tijd werd het dankzij een owngoal van Bayram 5-4, maar hij zette het in de slotseconden zelf nog recht door op een corner de 5-5 binnen te trappen.



Lees ook... Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

"We starten heel slecht, meteen na de aftrap sta je al 0-1 achter. Dan moet je al achter de feiten aanlopen. We hebben dan wel veel balbezit en doen wel de juiste dingen, maar het gif in de een-tegen-een acties zat er niet in."

Hayen over hoe Club Brugge zege uit handen gaf

"Tijdens de rust doen we een wissel om toch iets aanvallender te spelen en de wedstrijd helemaal te doen kantelen. Dat lukt ook op een gegeven moment, maar we gaan echt moeten analyseren wat er na die 3-2 is gebeurd."

"De balans zat niet goed, we stonden te veel open. De linies moesten dichter bij elkaar en dan komen we zelfs 3-4 achter. Op het einde (toen het 5-4 stond, nvdr.) moeten we gewoon slimmer zijn. We gaan op zoek naar dat zesde doelpunt."

"We hadden op dat moment het spel helemaal moeten stilleggen, door de bal bijvoorbeeld bij de cornervlag bij te houden. Westerlo krijgt zo nog de mogelijkheid om een aanval op te zetten, waardoor ze scoren uit een corner. Een wedstrijd vol spektakel, maar wel met heel zuur puntenverlies."