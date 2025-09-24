Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

Joaquin Seys is één van de topverdediger bij Club Brugge. Ondanks zijn snelle opmars binnen de club, kampt hij herhaaldelijk met fysieke ongemakken die zijn ontwikkeling beïnvloeden.

Sinds oktober 2024 miste Seys, die recent bijtekende tot 2029, 23 wedstrijden door blessureleed. Opvallend is dat hij tweemaal uitviel net voor een mogelijke selectie bij de Rode Duivels. Zo moest hij begin september verstek laten gaan voor de interlands tegen Liechtenstein en Kazachstan. “Tja, hij is wat op de sukkel, hé”, klinkt het bij Filip Joos in de voetbalpodcast 90 Minutes.

Tijdens de wedstrijd tegen STVV kreeg Seys slechts 19 speelminuten. Volgens Joos en Sonck was dat een bewuste keuze. “Ik vond het echt heel verstandig om die nog niet te brengen, want 'Joa' is een gast die nooit tevreden is. Hij kan niet aan 90 procent spelen.”



Mentale druk

Steven Defour stelde in de podcast de vraag of mentale druk een rol speelt bij de fysieke klachten van Seys. “Legt hij zich niet gewoon te veel druk op?”, klonk het. “Dat heeft een impact op je spieren. Dat is zelfs bewezen. Als je gecrispeerd rondloopt, slaat dat op je lichaam.”

Joos wees op het patroon van blessures bij belangrijke selectiemomenten. “Het gebeurde toevallig twee keer op een moment dat hij de stap naar de nationale ploeg kon maken. Je krijgt dus wel het gevoel: wie weet komt het daardoor?”

Drive

Toch ziet het panel ook positieve kanten aan Seys’ gedrevenheid. “Dat is tegelijk het mooie aan hem. Hij puurt heel veel voordeel uit dat verbetene, want hij heeft een soort drive. Het is net als El Ouahdi bij Genk en dat is straf”, ging Joos verder.