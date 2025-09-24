Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"

Filip Joos doet opvallende vaststelling over Joaquin Seys: "Het gebeurde twee keer"
Word fan van Club Brugge! 5838

Joaquin Seys is één van de topverdediger bij Club Brugge. Ondanks zijn snelle opmars binnen de club, kampt hij herhaaldelijk met fysieke ongemakken die zijn ontwikkeling beïnvloeden.

Sinds oktober 2024 miste Seys, die recent bijtekende tot 2029, 23 wedstrijden door blessureleed. Opvallend is dat hij tweemaal uitviel net voor een mogelijke selectie bij de Rode Duivels. Zo moest hij begin september verstek laten gaan voor de interlands tegen Liechtenstein en Kazachstan. “Tja, hij is wat op de sukkel, hé”, klinkt het bij Filip Joos in de voetbalpodcast 90 Minutes.

Tijdens de wedstrijd tegen STVV kreeg Seys slechts 19 speelminuten. Volgens Joos en Sonck was dat een bewuste keuze. “Ik vond het echt heel verstandig om die nog niet te brengen, want 'Joa' is een gast die nooit tevreden is. Hij kan niet aan 90 procent spelen.”

Lees ook... Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

Mentale druk

Steven Defour stelde in de podcast de vraag of mentale druk een rol speelt bij de fysieke klachten van Seys. “Legt hij zich niet gewoon te veel druk op?”, klonk het. “Dat heeft een impact op je spieren. Dat is zelfs bewezen. Als je gecrispeerd rondloopt, slaat dat op je lichaam.”

Joos wees op het patroon van blessures bij belangrijke selectiemomenten. “Het gebeurde toevallig twee keer op een moment dat hij de stap naar de nationale ploeg kon maken. Je krijgt dus wel het gevoel: wie weet komt het daardoor?”

Drive

Toch ziet het panel ook positieve kanten aan Seys’ gedrevenheid. “Dat is tegelijk het mooie aan hem. Hij puurt heel veel voordeel uit dat verbetene, want hij heeft een soort drive. Het is net als El Ouahdi bij Genk en dat is straf”, ging Joos verder.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Joaquin Seys

Meer nieuws

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

22:33
Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

22:30
Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

21:55
Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

21:50
1
"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

21:40
Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

20:20
3
Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

20:40
Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

21:20
1
Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

21:10
1
Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens

19:40
2
Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

18:00
Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

20:00
1
Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

19:00
4
Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback

19:20
1
Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

18:40
3
"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

18:40
Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

18:20
Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

17:40
OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

17:00
1
OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

17:20
11
Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

16:30
Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

16:00
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
9
Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

14:40
1
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
7
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
4
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Club Brugge - Westerlo: 5-5 1872 1872 over Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn" mantoch mantoch over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Jean Janssens Jean Janssens over Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen King of Highbury King of Highbury over KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Artevelde Artevelde over Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens Dirk1897 Dirk1897 over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement" PhP PhP over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" Thoma888 Thoma888 over Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved