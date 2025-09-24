Twee heikele punten op supportersoverleg bij Cercle Brugge: hoe zit het met logo en nieuw stadion?

Tijdens het supportersoverleg bij Cercle Brugge kwamen twee niet-sportieve thema's aan bod: het clublogo en het stadionproject. CEO Klaas Reynaert gaf toelichting bij de stand van zaken en de betrokkenheid van de achterban.

Het overleg startte met een terugblik op de vernieuwing van het logo enkele jaren geleden. CEO Klaas Reynaert stelde dat er op dit moment geen plannen zijn om het logo opnieuw aan te passen. Reynaert gaf aan dat de prioriteit de afgelopen maanden elders lag.

Logo

“De afgelopen maanden zijn we heel druk bezig geweest om onze sportieve structuur op poten te zetten en al het nodige te regelen voor het oefencomplex op Gulden Kamer”, aldus de CEO in een persmededeling van de Vereniging aan onze redactie.

Tegelijk erkende hij dat er verdeeldheid bestaat over het eerdere wijzigingsproces. “We merken wel dat er bepaalde verdeeldheid heerst en ik begrijp dat sommige fans niet tevreden zijn over het proces waarop het nieuwe logo tot stand kwam”, gaf hij toe. Indien er in de toekomst toch een wijziging zou plaatsvinden, verzekerde Reynaert dat de achterban nauwer betrokken zal worden.

Oefencomplex en stadiondossier in ontwikkeling

Naast het logo kwam ook de samenwerking met hoofdaandeelhouder AS Monaco ter sprake. Reynaert sprak zijn tevredenheid uit over de huidige verstandhouding. “We merken heel veel ambitie bij Monaco voor Cercle. De volgende stap is het oefencomplex, waarvoor donderdag de symbolische eerste spadesteek volgt”, stelde hij.

De Vereniging mikt op een volledige operationele start in het nieuwe complex tegen de voorbereiding van het seizoen 2027-2028. “Ons doel is om de voorbereiding op het seizoen 2027-2028 met de volledige organisatie daar aan te vatten. Eind 2026 zouden we al met de administratie-tak willen verhuizen”, aldus Reynaert.

Tot slot werd ook het stadiondossier kort besproken. De Vereniging onderzoekt samen met de provincie en Stad Brugge diverse mogelijkheden. Hij herhaalde de ambitie om een eigen infrastructuur te realiseren. “Want we willen wel degelijk een eigen stadion, met een capaciteit van ongeveer 10.000 supporters”, verklaarde hij. Hoewel de focus momenteel op het oefencomplex ligt, blijft het stadionproject actueel.