Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

Club Brugge en Westerlo speelden woensdag een knotsgek duel in Jan Breydel. Na een spektakelstuk met tien goals eindigde de wedstrijd op een zelden geziene 5-5.

Club Brugge en KVC Westerlo zorgden voor het grootst mogelijke spektakel op woensdagavond. De Kemphanen maakten het blauw-zwart bijzonder moeilijk. Na een sterke start klom Club weer in de wedstrijd, maar een 5-5 gelijkspel in extremis konden ze niet vermijden.

"Dit is volgens mij de eerste keer in mijn leven dat ik 5-5 speel", vertelde Arthur Piedfort na afloop bij DAZN. "We mogen blij zijn met onze prestatie. Als je op Club op veel vlakken kan domineren en zoveel scoort, dan heb je een goede wedstrijd gespeeld."



Club Brugge en Westerlo maken reclame voor het Belgische voetbal

De Kemphanen kwamen met veel vertrouwen op Jan Breydel spelen. "Het plan was om gewoon ons eigen spel te spelen, we gaan ons niet zomaar aanpassen omdat het op Club Brugge is. We wisten dat ze zouden komen na die 0-2 en hoopten om op de counter te kunnen toehappen", gaat de middenvelder van Westerlo verder.

Een 5-5 score ziet u inderdaad niet iedere dag, maar volgens Piedfort konden er nog meer goals volgen. Toch zal de neutrale supporter zeker niets hebben om over te klagen.

"We kregen voldoende kansen en we konden zelfs meer doelpunten maken denk ik, al geldt dat voor de tegenstander ook. Ik ben toch wel blij."