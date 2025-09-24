Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen"

Landskampioen Union is ook dit seizoen uitstekend bezig. In de Champions League klopte het de Nederlandse kampioen PSV en in de Jupiler Pro League hebben ze al een kloofje geslagen met de andere topclubs.

Union blijft maar doorrazen. Zowel Europees als in de eigen competitie is er voorlopig niemand die de code weet te kraken. Met 20 op 24 staan de Brusselaars fier te pronken op de eerste plaats in het klassement.

En dat is ook de analisten van La Tribune niet ontgaan. Zij spreken vol lof over de geoliede machine van Sébastien Pocognoli en zien op dit moment zelfs geen enkel team dat hen in de eigen competitie kan verontrusten.



Lees ook... LIVE Alcocer en Westerlo bezorgen Club Brugge koude douche

Sterker dan vorig seizoen(?)

Analist Nordin Jbari vindt dat Union niet verzwakt is in vergelijking met het kampioenenjaar, integendeel zelfs: "Union is sterker dan vorig seizoen. Er is een hecht team met veel energie en vooral: ze winnen."

Na de zege van de Brusselaars op het veld van Racing Genk vindt Jbari zelfs dat er niemand aan Union kan tippen op dit moment: "Ik zie momenteel niemand die hen kan stoppen." Klare taal van de voormalige voetballer van KAA Gent en Club Brugge.

Of dat echt zo is, zullen we snel weten. Komend weekend speelt Union thuis tegen Westerlo. Enkele dagen later ontvangt het Premier League-club Newcastle United. Daarna volgt de clash waar iedereen naar uitkijkt. Op 5 oktober trekt de landskampioen naar Club Brugge. Zijn ze na die wedstrijd nog altijd ongeslagen of snellen ze verder weg van de concurrentie?