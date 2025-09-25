Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

Olivier Renard en Tim Borguet moesten het half september gaan uitleggen bij het Fan Council. Daarbij werden een aantal pertinente vragen gesteld over de afgelopen transfermercato. Daarbij hebben ze ook een misverstand de wereld uitgeholpen.

Van de zomertransfers heeft voorlopig enkel Llansana een basisplaats weten te strikken. Volgens de supporters is dat te weinig, maar bij RSC Anderlecht zien ze het enigszins anders en zien ze ook veel pech.

Pech bij Anderlecht met Bertaccini en Camara

“Als Bertaccini en Camara fit zijn, spelen ze. En Saliba zal ook echt zijn rol nog spelen. Er is ook de evolutie van spelers zoals Huerta, Angulo, De Cat en dergelijke meer”, aldus paars-wit uit de notulen van de vergadering met het Fan Council.



Lees ook... Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Anderlecht merkt dat ze pech hebben dat de grootste aankopen (Bertaccini en Camara) geblesseerd zijn en dus voorlopig geen basisplaats kunnen opeisen – al moet dat in de komende maanden zeker veranderen.

Cijfers van inkomende transfers kloppen niet volgens Anderlecht

Daarbij wil paars-wit ook meteen een misverstand uit de wereld helpen: “We hebben gekocht voor 14 miljoen euro, niet voor 18 miljoen euro en al zeker niet voor 20 miljoen euro, zoals hier en daar rondgaat.”

De cijfers van Transfermarkt spreken over 16,2 miljoen aan investeringen, maar ook dat klopt dus niet volgens Anderlecht. En bij paars-wit zijn ze ervan overtuigd dat het gaat over jongens met veel talent die meerwaarde kunnen opleveren.