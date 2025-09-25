Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"
Besnik Hasi bereidt Anderlecht voor op de verplaatsing naar OH Leuven. Op de bank bij de tegenstander zit David Hubert, zijn rechtstreekse voorganger bij paars-wit. Hasi weet hoe het voelt om als ex-coach tegenover Anderlecht te staan, maar benadrukt dat de situatie helemaal anders is.

"Toen ik als ex-coach tegen Anderlecht speelde, was dat niet hetzelfde", aldus Hasi. "Ik was al heel lang weg van de club. Voor mij woog dat dus minder zwaar. Maar David heeft hier drie jaar gezeten, als speler, als coach van de Futures en als hoofdcoach. En het is nog niet zo lang geleden."

Toch zal de Kosovaar Hubert niet snel vergeten. Hij kreeg na zijn aanstelling bij Anderlecht een verrassend bericht van zijn voorganger. "David heeft me meteen een sms gestuurd om me succes te wensen", vertelt Hasi. "En dat op een heel gentleman-manier. Ik was echt aangenaam verrast."

Hasi geeft Hubert gelijk dat hij geen assistent wou worden

Anderlecht bood Hubert nog aan om te blijven als assistent, maar ook daarover heeft Hasi een heel uitgesproken mening. "De manier waarop hij is moeten gaan, dat is zwaar. Voor mij was dat destijds totaal anders. En in zijn plaats zou ik ook niet als assistent gebleven zijn. Als je T1 bent geweest en dan plots assistent moet worden, dan begrijp ik dat je daar niet op ingaat."

Opvallend: er is nooit sprake geweest van een samenwerking tussen de twee. "Ik heb nooit de vraag gekregen om David als assistent bij mij te houden", bevestigt Hasi. "Maar nogmaals: ik heb veel respect voor hem. Hij is een correcte man, en dat heeft hij ook toen bewezen."

Morgen staan ze voor het eerst als rivalen tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Voor Hubert is het een kans om zich met OHL te tonen, voor Hasi is de opdracht om de rust na de zege tegen AA Gent te bewaren. 

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (26/09).

