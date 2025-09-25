Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

KRC Genk begint met een uitwedstrijd bij Rangers aan zijn Europees avontuur in de Europa League. De top-24 moet ook voor de Limburgers het doel zijn. En het is ook een mooi moment om de Belgische competitie even te vergeten.

In eigen land staat KRC Genk momenteel pas veertiende met acht punten uit evenveel wedstrijden. Met zo’n rapport zal er in Europa geen top-24 geboekt worden en dus moet het daar beter.

KRC Genk heeft een stevig programma in de Europa League

Met nog onder meer matchen tegen Real Betis, Braga en Basel op komst is de match tegen Rangers meteen van belang om die top-24 te gaan behalen. En dan kunnen ze ook Jusef Erabi zeker gebruiken.



Lees ook... Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

De spits van Genk begon goed met een doelpunt op bezoek bij RSC Anderlecht, maar zijn aanpassing vergt natuurlijk tijd. “Mijn idolen? Zlatan Ibrahimovic en Luis Suarez”, klonk het toen al in de catacomben van het Lotto Park.

Jusef Erabi wil eerste spits worden bij Genk

“Ik ben een hongerige aanvaller en ik ben heel blij bij Genk te zijn. Ik kijk enorm uit naar de Europa League en wil er graag staan. Ik wil zoveel mogelijk punten pakken met deze ploeg”, aldus Erabi.

“Of ik nu tien minuten speel of in de basis begin, ik wil mijn steentje kunnen bijdragen aan die overwinningen en zoveel mogelijk scoren. Natuurlijk is het mijn doel om eerste spits te worden, maar we moeten de keuzes van de coach respecteren. Ik ga er alles aan doen.”